Προβλήματα υδροδότησης σε περιοχή της Θεσσαλονίκης λόγω εργασιών

Έκτακτες εργασίες συντήρησης στο δίκτυο ύδρευσης θα πραγματοποιηθούν σήμερα από τις 9:00 έως τις 12:00 στον Λαγκαδά.



Οι περιοχές που θα επηρεαστούν:

• Οδός Μεγάλου Αλεξάνδρου

• Οδός Κ. Ασίκη

• Οδός Καλλιπόλεως

• Οδός Τσακμάνη

• Οδός Παπαγεωργίου

• Οδός Τζελίλη

• καθώς και όλοι οι κάθετοι δρόμοι των παραπάνω οδών.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης Λαγκαδά «οι εργασίες πραγματοποιούνται στο πλαίσιο παρεμβάσεων στο δίκτυο ύδρευσης, με στόχο τη βελτίωση της λειτουργίας του δικτύου και της πίεσης του νερού.

Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών και την επαναφορά της υδροδότησης, ενδέχεται να παρατηρηθεί προσωρινή θολότητα στο νερό, λόγω της επαναφοράς της ροής στο δίκτυο. Το φαινόμενο αναμένεται να υποχωρήσει σε σύντομο χρονικό διάστημα».