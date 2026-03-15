Προβλήματα και διαμαρτυρίες στην εκλογή ανάδειξης συνέδρων του ΠΑΣΟΚ στο δημαρχείο Θεσσαλονίκης

Πολύωρη καθυστέρηση, που μπορεί να φτάσει ή να ξεπεράσει την 1 ώρα, αντιμετωπίζουν φίλοι και στελέχη του ΠΑΣΟΚ που θέλουν να ψηφίσουν για τις εκλογές ανάδειξης συνέδρων στο δημαρχείο Θεσσαλονίκης.



Οι τρεις κάλπες που υπάρχουν, δεν είναι αρκετές για να τους εξυπηρετήσουν, με αποτέλεσμα πολλοί να έχουν αποχωρήσει και να είναι άγνωστο αν θα επιστρέψουν. Φωνές, διαμαρτυρίες και γενικά ταλαιπωρία συνθετουν το όλο σκηνικό.



Η κατάσταση επιβαρύνεται περισσότερο, όταν κάποιος δεν είναι μέλος του ΠΑΣΟΚ. Η εγγραφή του γίνεται πάνω από τη κάλπη, με αποτέλεσμα να επιβραδύνεται ακόμη περισσότερο η διαδικασία. Αρκετά στελεχη του κόμματος βρίσκονται έξω από το χώρο και προσπαθούν να βοηθήσουν τουλάχιστον σε αυτό το κομμάτι.

Είμαι χαρακτηριστικο πως στην εκλογή προέδρου του ΠΑΣΟΚ είχαν στηθεί υπερδιπλασιες κάλπες.



Σύμφωνα με εκτιμήσεις αν η εικονα δεν βελτιωθεί το απόγευμα θα ζητηθεί παράταση της διαδικασίας.

ΣΤ.ΑΛ.