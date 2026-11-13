Πρόβλεψη Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας: Η προσφορά πετρελαίου θα ξεπεράσει τη ζήτηση το 2026

Σε τροχιά ανάκαμψης βρίσκεται η παγκόσμια αγορά πετρελαίου , με την προσφορά να αναμένεται να ξεπεράσει τη ζήτηση για πρώτη φορά από την έναρξη του πολέμου στο Ιράν, στις 28 Φεβρουαρίου, σύμφωνα με τη νέα μηνιαία έκθεση του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας (IEA).

Ο οργανισμός εκτιμά ότι η αγορά θα επιστρέψει σε πλεόνασμα το τελευταίο τρίμηνο του 2026, καθώς οι εξαγωγές πετρελαίου από τον Περσικό Κόλπο ανακάμπτουν ταχύτερα από τη ζήτηση.

Μάλιστα, προβλέπει ότι το πλεόνασμα θα αυξηθεί σημαντικά το 2027, καθώς η παγκόσμια παραγωγή αναμένεται να ενισχυθεί περαιτέρω.

Υποχωρούν οι τιμές, παραμένουν οι κίνδυνοι

Σύμφωνα με τα στοιχεία του IEA, η παγκόσμια προσφορά αυξήθηκε τον Οκτώβριο κατά 2,3 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως, φτάνοντας τα 105,4 εκατομμύρια βαρέλια.

Η ανάκαμψη των εξαγωγών από τον Περσικό Κόλπο συνέβαλε και στην αποκλιμάκωση των τιμών. Το πετρέλαιο αναφοράς της Βόρειας Θάλασσας υποχώρησε κατά περίπου 32%, από τα 136 δολάρια το βαρέλι στις αρχές Οκτωβρίου σε περίπου 93 δολάρια.

Παρά τη βελτίωση, ο οργανισμός προειδοποιεί ότι η κατάσταση παραμένει εύθραυστη, καθώς οι επιθέσεις κατά πλοίων εξακολουθούν να απειλούν τη ναυσιπλοΐα και την ομαλή τροφοδοσία της αγοράς.

Παράλληλα, η προσφορά διυλισμένων καυσίμων, ιδιαίτερα του ντίζελ, εξακολουθεί να αντιμετωπίζει σημαντικές πιέσεις, γεγονός που περιορίζει τα οφέλη από την ανάκαμψη της παραγωγής αργού πετρελαίου.