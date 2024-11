Προβάδισμα της Χάρις δείχνουν οι τελευταίες δημοσκοπήσεις

Σκληρή μάχη που όπως όλα δείχνουν θα είναι ντέρμπι μέχρι τέλους, δίνουν οι δύο υποψήφιοι για την προεδρία των ΗΠΑ, Κάμαλα Χάρις και Ντόναλντ Τραμπ, με την υποψήφια των Δημοκρατικών και νυν αντιπρόεδρο των ΗΠΑ να φαίνεται, σύμφωνα με τα μέχρι τώρα δεδομένα, να έχει ένα μικρό προβάδισμα.

Συγκεκριμένα, οκτώ στις δέκα τελευταίες εκτιμήσεις εμφανίζουν τη Χάρις να συγκεντρώνει 270 εκλέκτορες και πάνω, κάτι που της δίνει τα «κλειδιά» του Λευκού Οίκου.

Όπως αναφέρει η Five Thirty Eight, η Χάρις συγκεντρώνει 270 και ο Τραμπ 268 εκλέκτορες, τα δεδομένα της Nate Silver 538, δίνουν 271 στη Χάρις και 267 στον Τραμπ, τα δεδομένα της Decision Desk HQ 275 στον Τραμπ και 263 στη Χάρις, εκείνα του Sabato’s Crystal Ball 276 στη Χάρις και 262 στον Τραμπ, του Economist 270 στη Χάρις και 268 στον Τραμπ, του Elections Daily 292 στη Χάρις και 246 στον Τραμπ, του CNalysis 308 στη Χάρις και 230 στον Τραμπ, της Daily Mail 287 στον Τραμπ και 251 στη Χάρις, του Jack Kersting 272 στη Χάρις και 266 στον Τραμπ, και του Race to the White House 275 στη Χάρις και 263 στον Τραμπ.

Economist: Η Χάρις έχει 56% πιθανότητα νίκης

Από την πλευρά του το Economist δίνει οριακό προβάδισμα στην Κάμαλα Χάρις στην τελευταία του εκτίμηση, αφού θεωρεί ότι η πιθανότητα νίκης της υποψήφιας των Δημοκρατικών έχει αυξηθεί από 50% σε 56%.

Αυτό σημαίνει ότι η πιθανότητα νίκης της Χάρις ανέβηκε έξι φορές σε σχέση με χθες, την ώρα που η πιθανότητα του Τραμπ έπεσε τις ίδιες φορές σε σχέση με την προηγούμενη μέρα.

Όσον αφορά στους εκλέκτορες, τα δημοσκοπικά ευρήματα δίνουν 276 στη Χάρις, αριθμός που της εξασφαλίζει τη νίκη δεδομένου ότι απαιτούνται 270, και 262 στον Τραμπ.

New York Times: Οι ψηφοφόροι της τελευταίας στιγμής επιλέγουν τη Χάρις

Με βάση την τελευταία δημοσκόπηση των New York Times και του Πανεπιστημίου Siena College, οι Αμερικανοί που ψηφίζουν με καθυστέρηση αποφασίζουν να στηρίξουν την Χάρις. Μεταξύ του 8% των ψηφοφόρων που είπαν ότι είχαν αποφασίσει πρόσφατα ποιον θα ψηφίσουν, η απερχόμενη αντιπρόεδρος των ΗΠΑ αποσπά ποσοστό 55% έναντι 44% του Τραμπ. Σημειώνεται, ακόμη, ότι το 11% των ψηφοφόρων παρέμεινε αναποφάσιστο έως την τελευταία στιγμή ενώ πριν από περίπου έναν μήνα, το ίδιο ποσοστό ήταν στο 16%.