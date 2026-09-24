Πρωτοβουλία για την Κύπρο στη συνάντηση Μητσοτάκη-Νετανιάχου στον ΟΗΕ – Στην ατζέντα και η ενέργεια

Τις περιφερειακές εξελίξεις, τη συνεργασία στον τομέα της ενέργειας και την προώθηση μιας νέας τριμερούς συνόδου κορυφής με την Κύπρο συζήτησαν ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με τον ομόλoγό του του Ισραήλ Μπένιαμιν Νετανιάχου στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

Σύμφωνα με το πρωθυπουργικό γραφείο του Ισραήλ, ο πρωθυπουργός Νετανιάχου υπογράμμισε τη σημασία της στρατηγικής εταιρικής σχέσης μεταξύ των δύο χωρών για την περιφερειακή σταθερότητα και χαιρέτισε την επιλογή ισραηλινών αμυντικών συστημάτων από την Ελλάδα.

Η συνάντηση σύμφωνα πραγματοποιήθηκε κατόπιν σχετικού αυτήματος της ισραηλινής πλευράς.

Υπενθυμίζεται ότι ο πρωθυπουργός εκτός του Μπενιαμίν Νετανιάχου, θα συναντηθεί επίσης με εκπροσώπους διεθνών και αμερικανικών εβραϊκών οργανώσεων, ενώ το βράδυ και συγκεκριμένα περίπου στις 22:00 ώρα Ελλάδας θα συμμετάσχει σε συζήτηση με τον πρόεδρο της Παγκόσμιας Τράπεζας, Ατζάι Μπάνγκα, στο πλαίσιο εκδήλωσης του Πανεπιστημίου Columbia με θέμα «AI + Culture».

Σημαντικός σταθμός του προγράμματός του είναι η συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, Αντόνιο Γκουτέρες, η οποία είναι προγραμματισμένη για τις 17:10, ώρα Νέας Υόρκης (00:10 της Παρασκευής, ώρα Ελλάδας). Η ημέρα θα ολοκληρωθεί με την ομιλία του πρωθυπουργού στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, όπου αναμένεται να παρουσιάσει τις ελληνικές θέσεις για τα διεθνή και περιφερειακά ζητήματα που βρίσκονται στην επικαιρότητα.

Συνάντηση Μητσοτάκη με πάνω από 30 επενδυτές στις ΗΠΑ

Τις προτεραιότητες της κυβέρνησης επεσήμανε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συνάντησή του με περισσότερους από 30 επενδυτές με έκθεση στην Ελλάδα και στις μεγαλύτερες ελληνικές εταιρείες, των οποίων τα συνολικά υπό διαχείριση κεφάλαια ξεπερνούν τα 4,5 τρισεκατομμύρια δολάρια.

Ειδικότερα, κατά τη διάρκεια της συνάντησης ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι «η συνετή δημοσιονομική πολιτική αποτελεί την βάση για την επίτευξη πλεονασμάτων επιτρέποντας την ταχεία αποκλιμάκωση του χρέους», ενώ συμπλήρωσε πως «πλέον το κόστος δανεισμού της χώρας μας είναι χαμηλότερο από αυτό τεσσάρων τουλάχιστον χωρών του G7».

«Η σημαντικότερη άμεση κυβερνητική προτεραιότητα σε μια συγκυρία μεγάλης διεθνούς αβεβαιότητας και αναταράξεων είναι η αντιμετώπιση της ακρίβειας» , όπως ανέφερε ο πρωθυπουργός, για να προσθέσει: «κυρίως μέσω του περιορισμού του κόστους ενέργειας με έμφαση στο πετρέλαιο θέρμανσης, αλλά και μεσοπρόθεσμα με την αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος με περαιτέρω φορολογικές ελαφρύνσεις και υψηλότερους μέσους ονομαστικούς μισθούς».

Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε στη «σημασία της πολιτικής σταθερότητας και μιας κυβέρνησης με ισχυρή κοινοβουλευτική πλειοψηφία», δηλώνοντας πως «η Ελλάδα αποτελεί αυτή τη στιγμή εξαίρεση σε σύγκριση με πολλές χώρες στην Ευρώπη».

Συζητήθηκαν, επίσης, οι επενδύσεις στην Ελλάδα στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στη βιομηχανία, αλλά και η δημιουργία data centers με έμφαση την πρόσφατη ανακοίνωση συνεργασίας της ΔΕΗ με την Amazon Web Services.

Ο πρωθυπουργός μίλησε, ακόμα, για τη σημασία του ψηφιακού μετασχηματισμού του κράτους, ενώ αναφέρθηκε στις επενδυτικές προοπτικές σε τομείς όπως η ενέργεια και η υγεία.

ΠΗΓΗ: Cnn.gr