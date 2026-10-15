Πρωτοφανές στον δήμο Κορδελιού – Ευόσμου: Αποβολή δημοτικού συμβούλου και συνεδρίαση σε δύο δόσεις!

Σκηνές απείρου κάλλους εκτυλίχθηκαν χθες βράδυ στο δημοτικό συμβούλιο Κορδελιού – Ευόσμου, με ένα περιστατικό που δύσκολα βρίσκει προηγούμενο στα αυτοδιοικητικά χρονικά. Ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου Σάββας Ξενιτόπουλος έφτασε στο σημείο να αποβάλει από τη συνεδρίαση τον πρώην αντιδήμαρχο και νυν ανεξάρτητο δημοτικό σύμβουλο Βασίλη Βόγγαλη, ο οποίος έχει αποχωρήσει από τη διοίκηση του Λευτέρη Αλεξανδρίδη.

Είχαν προηγηθεί αλλεπάλληλες συστάσεις του προέδρου προς τον δημοτικό σύμβουλο να καθίσει στη θέση του και να μη λαμβάνει τον λόγο χωρίς άδεια. «Δεν είναι καφενείο εδώ», του είπε χαρακτηριστικά ο Σάββας Ξενιτόπουλος, προσπαθώντας να επαναφέρει την τάξη. Μάταια, όπως αποδείχθηκε. Ούτε οι δύο διαδοχικές ολιγόλεπτες διακοπές της συνεδρίασης στάθηκαν αρκετές, για να εκτονωθεί η ένταση.

Κάπως έτσι, ο πρόεδρος έκανε χρήση του άρθρου 129 του νόμου 5314/2026, που του δίνει τη δυνατότητα να αποβάλει από την αίθουσα όποιον διαταράσσει τη συνεδρίαση -είτε αυτός είναι δημοτικός σύμβουλος είτε πολίτης.

Ο κ. Βόγγαλης, όμως, αρνήθηκε να βγει από την αίθουσα, με αποτέλεσμα η συνεδρίαση να διακοπεί -με απόφαση που ελήφθη κατά πλειοψηφία- για τις 7.30 σήμερα το απόγευμα. Κατά της πρότασης για διακοπή της συνεδρίασης τάχθηκαν η Μαρία Μανούκα, ο Κλεάνθης Μανδαλιανός, ο Θανάσης Κοκονάς, ο Χρήστος Δεμερτζής και ο Γιώργος Σταυρίδης.

Πάντως, ο δήμαρχος Κορδελιού – Ευόσμου Λευτέρης Αλεξανδρίδης ζήτησε να ενημερωθεί για το περιστατικό η αποκεντρωμένη διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης.

Β.Ζ.