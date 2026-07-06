Πρώτη η Νέα Δημοκρατία στην Α Θεσσαλονίκης- 4 κόμματα στο 8 %

Του Σταύρου Αλχατζιδη

Η Νέα Δημοκρατία προηγείται στην πρόθεση ψήφου στην Α περιφέρεια Θεσσαλονίκης με 23.2%. Και ακολουθεί ένας συνωστισμός του 8% όπου 4 κόμματα βρίσκονται στα ίδια επίπεδα με τη σειρά να διαμορφώνεται Ελληνική Λύση, ΕΛ.Α.Σ, ΠΑΣΟΚ , Ελπιδα.

Η έρευνα παρουσιάστηκε από τον Πρόεδρο της εταιρίας to the point Δημήτρη Κατσαντώνη. Έγινε σε δείγμα 850 ατόμων στην Α Θεσσαλονίκης. Επίσης χαρακτηριστικό είναι πως η κοινωνία θέλει μια κυβέρνηση με κορμό ΠΑΣΟΚ. Επίσης στα κυριότερα στοιχεία της το 70.5 πιστευει, ότι η χώρα βαδίζει προς την λαθος κατεύθυνση. Η Ακρίβεια 75 %, διαφθορά 33% και το κοινωνικό κράτος είναι τα τρία σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πολίτες Διεύρυνση.

Επίσης τα 46 νέα μέλη της διεύρυνσης του ΠΑΣΟΚ στην Θεσσαλονίκη και ευρύτερα της Κεντρικής Μακεδονίας παρουσίασε το κόμμα.

Πρόκειται για ανθρώπους που ήταν και παλιότερα στο ΠΑΣΟΚ και θα αποτελέσουν το ” οχημα” που θα αναλάβει μαζί με τα υπόλοιπα όργανα να μεταφέρει την πρόταση του στην κοινωνία. Στον χαιρετισμό του ο γραμματέας της ΚΠΕ Γιάννης Βαρδακαστασης τόνισε πως Το ΠΑΣΟΚ δεν περιχαρακώνεται παρά την ασύμμετρη επίθεση που δέχεται.

” Η παρουσία σας στέλνει μήνυμα ότι το ΠΑΣΟΚ αντέχει. Και θα αντέξει γιατί έχει βαθιές ρίζες στην κοινωνία. Ο γραμματέας της επιτροπής διεύρυνσης Κώστας Σκανδαλιδης είπε ότι τα 46 στελέχη προέρχονται από όλους τους χώρους της προοδευτικής παράταξης. ” Αποδεικνύουν πως υπάρχει συσπείρωση στην δημοκρατική παράταξη και ότι ο κόσμος περιμένει από εμάς να λύσουμε τα προβλήματα του” πρόσθεσε χαρακτηριστικά.

Τα 46 νέα μέλη

Πανεπιστημιακοί και ακαδημαϊκοί

Φανή Βαβύλη, Ομότιμη Καθηγήτρια Αρχιτεκτονικής ΑΠΘ

Σοφία Δεληπάλλα, Καθηγήτρια Οικονομικών, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Σπύρος Ζλατάνος, Ομότιμος Καθηγητής Πολυτεχνικής Σχολής ΑΠΘ

Ανδρέας Καρακίτσιος, Ομότιμος Καθηγητής Παιδαγωγικού ΑΠΘ

Χρυσούλα Παλιαδέλη, Ομότιμη Καθηγήτρια Αρχαιολογίας ΑΠΘ, πρώην Ευρωβουλευτής

Μωυσής Σιδηρόπουλος, Ομότιμος Καθηγητής Οικονομικών ΑΠΘ

Διονύσιος Ασημιάδης, υποψήφιος διδάκτωρ Πολιτικών Επιστημών (ΔΠΘ)

Ζωή Μαρία Τσινοπούλου, υποψήφια διδάκτωρ Περιφερειακής Ανάπτυξης

Αυτοδιοίκηση και δημόσια ζωή

Γιάννης Ιωαννίδης, πρώην Δήμαρχος Δέλτα

Χριστόδουλος Οικονομίδης, πρώην Δήμαρχος Καλαμαριάς

Σάββας Σερασίδης, φιλόλογος, εκπαιδευτικός, πρώην Δήμαρχος Σταυρούπολης

Δημήτρης Σερβετάς, πρώην Δήμαρχος Τριανδρίας

Αλέκος Σταματουλάκης, γιατρός, συγγραφέας, εκδότης, πρώην Δήμαρχος Αμπελοκήπων

Γρηγόρης Χατζησάββας, πρώην Δήμαρχος Νεάπολης

Τριαντάφυλλος Μαργαρίτης, εκπαιδευτικός, πρώην Έπαρχος Λαγκαδά

Δημήτρης Μαυροματίδης, επιχειρηματίας, πρώην Έπαρχος Λαγκαδά

Κώστας Παπαδόπουλος, πολιτικός μηχανικός, πρώην Νομάρχης Θεσσαλονίκης

Άρης Μουσιώνης, πρώην βουλευτής, πρώην διοικητής του Θεαγενείου Αντικαρκινικού Νοσοκομείου

Σταυριανός Αγοραστός, φιλόλογος, ποιητής, ιστορικός, πρώην δημοτικός σύμβουλος Θεσσαλονίκης

Μαρία Μυρωνίδου, αντιπρόεδρος ΣΥ.ΦΑ., πρώην αντιδήμαρχος Καλαμαριάς

Επιστήμονες και επαγγελματίες

Παντελής Αλεξιάδης, πολιτικός μηχανικός

Γεώργιος Μπαρμπουνάκης, δικηγόρος, εκδότης

Κωνσταντίνος Πατσαλάς, δικηγόρος

Ευστάθιος Σαρηγιαννίδης, δικηγόρος

Γεώργιος Παπαγεωργίου, πρόεδρος της Ένωσης Ασκούμενων και Νέων Δικηγόρων Θεσσαλονίκης

Σταύρος Παπαδόπουλος, οδοντίατρος

Σπύρος Μπαρούτας, πρώην διευθυντής κλινικής του Νοσοκομείου «Παπανικολάου», πρώην δήμαρχος Σταυρούπολης

Γιώργος Τρελλόπουλος, αγγειοχειρουργός, διευθυντής ΕΣΥ στο Νοσοκομείο «Παπανικολάου»

Σοφία Τσιαπακίδου, πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Δικτύου Νέων Μαιευτήρων

Επιχειρηματικότητα, παραγωγή και φορείς

Δώρα Δημητρίου, επιχειρηματίας – ξενοδόχος

Απόστολος Γενίτσαρης, πρώην πρόεδρος ΟΛΘ και ΣΕΒΕ

Σάκης Παπαπαναγιώτου, πρόεδρος Δ.Σ. της ΔΡΟΜΕΑΣ Α.Β.Ε.Ε.Α.

Γεώργιος Μπότας, αγροτοσυνδικαλιστής

Δημήτρης Τεκίδης, αγρότης, ενεργός στο αγροτικό κίνημα

Δημήτρης Στεφανίδης, αντιπρόεδρος του Πανελλήνιου Συλλόγου Υπαλλήλων Τράπεζας Αττικής

Αντώνης Τζιοβάρας, τραπεζικός υπάλληλος

Ευγενία Κυριακάκη Προκοπίου, λογίστρια

Δημήτρης Τασιόπουλος, δημόσιος υπάλληλος

Σπύρος Στεφάνου, υπεύθυνος επικοινωνίας του Αρκτούρου

Ιωάννης Αναστασιάδης, διευθυντής του Ευρωπαϊκού Ομίλου Εδαφικής Συνεργασίας HELICAS

Απόστολος Τζαννής, διευθυντής της ΔΕΥΑ Δήμου Θερμαϊκού

Εκπαίδευση, πολιτισμός και κοινωνία