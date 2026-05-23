Πρώτη εικόνα από το «Resurrection of the Christ» του Μελ Γκίμπσον

Ξεπερνώντας με χάρη των λαμπρό σουρεαλισμό του να γράφει κανείς «πρώτη εικόνα από την Ανάσταση του Χριστού», πάμε στο προκείμενο.

Ο Μελ Γκίμπσον ολοκλήρωσε τα γυρίσματα του, λογικά μιλώντας, έργου της ζωής του. Δεν θα πάρει Όσκαρ με τούτο (η ταινία του 2004 ήταν υποψήφια για τρία), ο αλγόριθμος θα βρει και κάτι μισαλλόδοξο να δώσει, αλλά Μελ Γκίμπσον είναι, ιδιαίτερη σχέση με το θέμα έχει, τρομερά ριψοκίνδυνο είναι το εγχείρημα, τεράστια και η πορεία προς μια κάποια επαγγελματική/προσωπική λύτρωση (μάλλον) έχει διανύσει, όλα συντείνουν.

134 ημέρες σε πόλεις της Ιταλίας χρειάστηκαν, τώρα μιλάει η μουβιόλα και το post-production. Και θα μιλήσουν για πολύ, περισσότερο από όσο έλεγε ο αρχικός προγραμματισμός. Αρχικά η ταινία ήταν να βγει στις 26.3.2027 το πρώτο μέρος και στις 6.5.2027 το δεύτερο. Τώρα το πρώτο θα βγει στις 6 Μαΐου του 2027 και το δεύτερο στις 25 Μαΐου του 2028. Και οι δύο ημερομηνίες είναι Ημέρες Αναλήψεως, οπότε ο συμβολισμός είναι προφανής.

«Είμαι ευγνώμων στο καστ και τους συνεργάτες μου, όλοι τους εξαιρετικά ταλαντούχοι, που έβαλαν την καρδιά τους στην παραγωγή. Μαζί φτιάξαμε κάτι συναισθηματικά ισχυρό. Η ταινία αντιπροσωπεύει ένα βασικό μέρος του έργου της ζωής μου και απαίτησε τα πάντα από εμένα ως δημιουργό και καλλιτέχνη. Είναι πολύ περισσότερο από μια ταινία για μένα. Είναι μια αποστολή που κουβαλώ εδώ και πάνω από 20 χρόνια, να διηγηθώ την ιστορία που θεωρώ ως σημαντικότερη της ανθρώπινης ιστορίας.»

Χωρίς υπεκφυγές, μάλιστα, όπως θα περίμεναν οι φίλοι του, ο Γκίμπσον δήλωσε ότι η μεταφορά της ιστορίας έγινε «ακριβώς όπως την οραματίστηκα».

Η ταινία του 2004 παραμένει ένα λαμπρό παράδειγμα του τι θα πει επιτυχία, κατά την γνώμη του υπογράφοντος και καλλιτεχνική. Οικονομικά μιλώντας πάντως ήταν για χρόνια η επιτυχέστερη R ταινία όλων των εποχών – μέχρι να εκθρονιστεί από το…«Deadpool & Wolverine» (2024). Με όρους κερδών κόστισε 30 εκατομμύρια κι απέφερε 611. Ένα μάλλον σοβαρά μεγάλο μέρος της περιουσίας του Γκίμπσον πρέπει να έχει πέσει εδώ – αν συνυπολογίσει κανείς και τι πήρε η πρώην σύζυγος η ταινία λαμβάνει διαστάσεις στοιχήματος. Αν έπρεπε πάντως κανείς να κάνει μια πρόβλεψη, η επιχειρήση θα είναι επιτυχής.