Πρώτη δήλωση Χαμενεΐ: «Να κλείσουν όλες οι αμερικάνικες βάσεις στην περιοχή»

Δήλωση στην κρατική τηλεόραση, η οποία, αποδίδεται στον Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, τον νέο ανώτατο ηγέτη του Ιράν μέσα από την οποία εκτοξεύει απειλές μεταδόθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης (12/3).

Στη δήλωση ο νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν δηλώνει ότι όλες οι αμερικανικές βάσεις στην περιοχή θα πρέπει να κλείσουν αμέσως, καθώς, όπως τονίζει σε διαφορετική περίπτωση, θα δεχθούν επίθεση.

Ακόμη τονίζει ότι το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ θα συνεχιστεί προκειμένου να αποτελεί εργαλείο πίεσης στις ΗΠΑ και το Ισραήλ.

«Το έγκλημα δεν θα αγνοηθεί»

Αναφορικά με τις επιθέσεις στις χώρες του Κόλπου είπε ότι η Τεχεράνη πιστεύει στη «φιλία» με τους γείτονές της, τονίζοντας ότι η χώρα του στοχεύει μόνο στις αμερικανικές βάσεις σε αυτές τις χώρες.

Στη συνέχεια ευχαριστεί «τον λαό του Ιράν από όλα τα κοινωνικά στρώματα που στάθηκε ενάντια στον εχθρό».

Τέλος ο ανώτατος ηγέτης έστειλε συλλυπητήρια στους ανθρώπους που «έχασαν τα αγαπημένα τους πρόσωπα κατά τη διάρκεια του πολέμου».

«Το έγκλημα κατά της ανθρωπότητας και κατά των παιδιών… δεν θα αγνοηθεί», πρόσθεσε.