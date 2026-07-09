Πρώτη αντίδραση της Ρωσίας στο ΝΑΤΟϊκό πακέτο των 140 δισ. στην Ουκρανία: «Ανεύθυνες αποφάσεις»

«Ανεύθυνες» χαρακτήρισε η Μόσχα τις αποφάσεις που έλαβε το ΝΑΤΟ για στήριξη ύψους 140 δισ. και παραχώρηση άδειας για κατασκευή Patriot στην Ουκρανία.

«Οι προτεραιότητες του ΝΑΤΟ παραμένουν αμετάβλητες: η στρατιωτικοποίηση της ευρωπαϊκής ηπείρου, η εστίαση στην ενίσχυση των αμυντικών δυνατοτήτων, η προετοιμασία για μια ένοπλη σύγκρουση με τη Ρωσία και, φυσικά, η βοήθεια προς την Ουκρανία» δήλωσε η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών, Μαρία Ζαχάροβα.

«Μπορεί να οδηγήσουν στην καταστροφή»

«Είναι κρίμα, γιατί αν οι στρατηγικοί εταίροι του ΝΑΤΟ είχαν σταματήσει να σκεφτούν για λίγο, ίσως να μην είχαν λάβει τόσο ανεύθυνες αποφάσεις που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε καταστροφή όχι μόνο τη συμμαχία, αλλά για ολόκληρο τον κόσμο», δήλωσε η Ζαχάροβα σε ανακοίνωσή της που επικαλείται το Reuters.

Παράλληλα, όμως, σχολίασε τους τριγμούς στις σχέσεις των ΗΠΑ και των Ευρωπαίων εταίρων τους, λέγοντας ότι οι «ρωγμές δεν έχουν εξαφανιστεί».

«Σε αυτό το πλαίσιο, οι Αμερικανοί δεν κρύβουν την απογοήτευσή τους με το βορειοατλαντικό μπλοκ», έγραψε.

«Το ζήτημα με τη Γροιλανδία δεν επιλύεται με το αμερικανικό σχέδιο. Υπάρχει επίσης δυσαρέσκεια για το γεγονός ότι τα μέλη της συμμαχίας – όπως το βλέπει η Ουάσινγκτον – δεν ενήργησαν με υποστηρικτικό τρόπο όταν οι Ηνωμένες Πολιτείες χρειάζονταν την υποστήριξή τους» ανέφερε.