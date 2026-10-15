Πρωθυπουργός Βατικανού για Πάπα Λέων: Συνεχίζω να ανησυχώ αλλά εμπιστεύομαι τα ιατρικά ανακοινωθέντα

Την ανησυχία του για την επέμβαση που υποβλήθηκε ο Πάπας Λέων την περασμένη Τρίτη αλλά και την εμπιστοσύνη του στα ιατρικά ανακοινωθέντα, εξέφρασε ο Πρωθυπουργός του Βατικανό Καρδινάλιος Πιέτρο Παρολίν.

«Συνεχίζω να ανησυχώ, διότι λυπάμαι τρομερά για ό,τι συνέβη, αλλά εμπιστεύομαι τα ιατρικά ανακοινωθέντα, τα νέα που μας έδωσαν», δήλωσε συγκεκριμένα ο πρωθυπουργός του Βατικανού.

Ο καρδινάλιος Παρολίν εξήρε την «επιλογή διαφάνειας του ποντίφικα να μιλήσει για την κατάσταση της υγείας του» και πρόσθεσε ότι «στο Βατικανό υπάρχει κλίμα εμπιστοσύνης, αισιοδοξία ότι η επέμβαση αυτή μπορεί να λύσει το όλο πρόβλημα».

«Δεν μπορούν να γίνουν προβλέψεις. Θα δούμε πότε θα επιστρέψει, σε ποια κατάσταση, τι θα πούνε οι γιατροί. Αν κριθεί αναγκαίο, ο πάπας μπορεί να προσαρμόσει τον τρόπο άσκησης των καθηκόντων του», τόνισε ο πρωθυπουργός της Αγίας Έδρας. Σύμφωνα με τον καρδινάλιο, τέλος, αν o πάπας Πρέβοστ νιώθει καλά, την Κυριακή μπορεί να ευλογήσει τους πιστούς από το νοσοκομείο της Ρώμης «Αγκοστίνο Τζεμέλι», στο οποίο νοσηλεύεται.