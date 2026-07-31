Πρωθυπουργός της Δανίας: Η ΕΕ πρέπει να εξετάσει την αναστολή της Ισπανίας από τη ζώνη Σένγκεν

Ηπρωθυπουργός της Δανίας Μέτε Φρεντέρικσεν εκτίμησε σήμερα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να εξετάσει το ενδεχόμενο αναστολής των ρυθμίσεων της Συνθήκης Σένγκεν για ελεύθερες μετακινήσεις από την Ισπανία μετά την παράνομη είσοδο τις τελευταίες ημέρες χιλιάδων μεταναστών στον ισπανικό θύλακα της Θέουτα από το Μαρόκο.

«Εννοείται ότι η ΕΕ πρέπει να λάβει αμέσως όλα τα απαραίτητα μέτρα και να εξετάσει όλες τις επιλογές, συμπεριλαμβανομένης μιας αναστολής της συνεργασίας Σένγκεν. Μια ανεξέλεγκτη μετανάστευση συνιστά απειλή για την Ευρώπη και για τη Δανία», δήλωσε η Φρεντέρικσεν σε δήλωση που απέστειλε προς το Γαλλικό Πρακτορείο.

Χαρακτηρίζοντας τις εικόνες από τη Θέουτα «σοκαριστικές», είπε ότι επικοινώνησε ήδη με την επικεφαλής της ακροδεξιάς κυβέρνησης της Ιταλίας, την Τζόρτζια Μελόνι, που πρότεινε το κλείσιμο του χώρου Σένγκεν στην Ισπανία.