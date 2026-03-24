Πρωθυπουργός Πακιστάν: «Το Ισλαμαμπάντ έτοιμο να φιλοξενήσει συνομιλίες για το τέλος του πολέμου»

Έτοιμο να φιλοξενήσει συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου μεταξύ ΗΠΑ, Ισραήλ και Ιράν, είναι το Πακιστάν, όπως δήλωσε το μεσημέρι της Τρίτης (24/3) ο πρωθυπουργός της χώρας.

Αναλυτικά, ο πρωθυπουργός του Πακιστάν, Σεμπάζ Σαρίφ, δηλώνει ότι το Ισλαμαμπάντ είναι έτοιμο να φιλοξενήσει διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου μεταξύ ΗΠΑ και Ισραήλ με το Ιράν, μετά από τις αυξανόμενες εικασίες ότι θα μπορούσε να αναλάβει ρόλο μεσολαβητή.

«Το Πακιστάν χαιρετίζει και υποστηρίζει πλήρως τις συνεχιζόμενες προσπάθειες για τη διεξαγωγή διαλόγου με σκοπό τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή, προς όφελος της ειρήνης και της σταθερότητας στην περιοχή και πέραν αυτής», γράφει μεταξύ άλλων στο X.