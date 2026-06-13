Πρωθυπουργός Πακιστάν: Το επόμενο 24ωρο η οριστικοποίηση της συμφωνίας ΗΠΑ και Ιράν

Ο πρωθυπουργός του Πακιστάν, Σεμπάζ Σαρίφ, δήλωσε στο X ότι η οριστικοποίηση της συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν αναμένεται πιθανότατα εντός των επόμενων 24 ωρών, με «την ηλεκτρονική υπογραφή της ειρηνευτικής συμφωνίας να ακολουθεί αμέσως μετά, και τις συνομιλίες σε τεχνικό επίπεδο την επόμενη εβδομάδα».

Ευχαρίστησε τις ΗΠΑ και το Ιράν για τη δέσμευσή τους κατά τη διάρκεια των συνομιλιών, καθώς και τις χώρες της περιοχής για την υποστήριξή τους.

«Είμαστε βέβαιοι ότι αυτή η ιστορική ειρηνευτική συμφωνία θα αποτελέσει ένα ισχυρό θεμέλιο για διαρκή ειρήνη», κατέληξε.