Πρωθυπουργός Πακιστάν: Οριστικοποιήθηκε το τελικό κείμενο της ειρηνευτικής συμφωνίας ΗΠΑ-Ιράν

Οι ΗΠΑ και το Ιράν κατέληξαν σε «τελικό, συμφωνημένο κείμενο της ειρηνευτικής συμφωνίας», δήλωσε την Παρασκευή ο πρωθυπουργός του Πακιστάν, Σεμπάζ Σαρίφ.

Το Πακιστάν, το οποίο έχει διαδραματίσει ρόλο μεσολαβητή κατά τη διάρκεια των συνομιλιών μεταξύ των δύο πλευρών, εργάζεται τώρα για να «οριστικοποιήσει τα επόμενα βήματα», έγραψε ο Σαρίφ σε ανάρτησή του στο X.

Ο Σαρίφ καταδίκασε επίσης αυτό που χαρακτήρισε ως «αδιάκοπη εκστρατεία παραπληροφόρησης που διεξάγεται από όσους θέλουν να σαμποτάρουν τη συμφωνία ειρήνης».

«Η ειρήνη δεν ήταν ποτέ τόσο κοντά όσο είναι τώρα», πρόσθεσε.

Amid ongoing intense mediation efforts by Pakistan, we are fully aware of incessant misinformation campaign being waged by those who want to sabotage the peace deal. Setting aside the noise, we can confirm that a final, agreed upon text of the peace deal has been reached and… — Shehbaz Sharif (@CMShehbaz) June 12, 2026

Πηγή: CNN