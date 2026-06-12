ΔΙΕΘΝΗ

Πρωθυπουργός Πακιστάν: Οριστικοποιήθηκε το τελικό κείμενο της ειρηνευτικής συμφωνίας ΗΠΑ-Ιράν

από Team MyPortal.gr
Δημοσιεύθηκε από Team MyPortal.gr
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Οι ΗΠΑ και το Ιράν κατέληξαν σε «τελικό, συμφωνημένο κείμενο της ειρηνευτικής συμφωνίας», δήλωσε την Παρασκευή ο πρωθυπουργός του Πακιστάν, Σεμπάζ Σαρίφ.

Το Πακιστάν, το οποίο έχει διαδραματίσει ρόλο μεσολαβητή κατά τη διάρκεια των συνομιλιών μεταξύ των δύο πλευρών, εργάζεται τώρα για να «οριστικοποιήσει τα επόμενα βήματα», έγραψε ο Σαρίφ σε ανάρτησή του στο X.

Ο Σαρίφ καταδίκασε επίσης αυτό που χαρακτήρισε ως «αδιάκοπη εκστρατεία παραπληροφόρησης που διεξάγεται από όσους θέλουν να σαμποτάρουν τη συμφωνία ειρήνης».

«Η ειρήνη δεν ήταν ποτέ τόσο κοντά όσο είναι τώρα», πρόσθεσε.

Πηγή: CNN

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