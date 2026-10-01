Πρωθυπουργική παρέμβαση στην αποχώρηση του Κριστιάνο Ρονάλντο

Ακόμα και πρωθυπουργική παρέμβαση προκάλεσε η χθεσινή (30/9) αποχώρηση του Κριστιάνο Ρονάλντο από το προπονητικό κέντρο της Πορτογαλίας στη Δανία μετά από συνομιλία με τον Πέδρο Προένσα, παραμονή του αγώνα για το Nations League εναντίον της Δανίας στην Κοπεγχάγη, που είναι προγραμματισμένος για απόψε (1/10).

Σύμφωνα με πληροφορίες της SIC Noticias, ο πρόεδρος της πορτογαλικής ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας, Πέδρο Προένσα, δέχθηκε κλήση από τον Πορτογάλο πρωθυπουργό, Λουίς Μοντενέγκρο. Ο τελευταίος θέλησε να μιλήσει με τον Ζόρζε Ζεσούς -με τον οποίο διατηρεί καλές σχέσεις, σύμφωνα με την Record- μετά την αποχώρηση του Κριστιάνο Ρονάλντο. Τα πορτογαλικά μέσα αναφέρουν επίσης ότι ο Λουίς Μοντενέγκρο μίλησε και με τον CR7.

Ενώ όλοι περιμένουν την …εκδοχή του Κριστιάνο Ροάλντο και ιδιαίτερα εάν θα προχωρήσει (ή όχι) σε επιβεβαίωση της διεθνούς αποχώρησης, ο πορτογαλικός Τύπος είναι επιφυλακτικός από τη συμπεριφορά του επιθετικού της Αλ Νασρ ενώ η αδερφή του κατήγγειλε τη μεταχείριση που επιφυλάχθηκε σε έναν θρύλο της Πορτογαλίας.