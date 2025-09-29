Πρόθεση παραίτησης από τον πρόεδρο του δημοτικού συμβουλίου Κορδελιού – Ευόσμου

Την πρόθεσή του να παραιτηθεί όχι μόνον από την προεδρία, αλλά συνολικά από το δημοτικό συμβούλιο φέρεται να εξέφρασε στον δήμαρχο Κορδελιού – Ευόσμου Λευτέρη Αλεξανδρίδη ο μέχρι σήμερα πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου Μίμης Κεραμιδάς.

Ο κ. Κεραμιδάς έχει επικαλεστεί οικογενειακούς λόγους, ενώ, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η σχέση του με τον Λευτέρη Αλεξανδρίδη και τη δημοτική αρχή παραμένει αγαστή. Οι τελικές αποφάσεις θα ληφθούν μέσα στην ημέρα.

Εάν ο Μίμης Κεραμιδάς επιμείνει στην απόφασή του να παραιτηθεί, τη θέση του στο δημοτικό συμβούλιο θα καταλάβει ο Πολυχρόνης Παπαβραμίδης, ο οποίος κατά το παρελθόν έχει διατελέσει πρόεδρος δημοτικού συμβουλίου και αντιδήμαρχος. Σήμερα ο κ. Παπαβραμίδης είναι ειδικός σύμβουλος του δημάρχου Κορδελιού – Ευόσμου.

Β.Ζ.