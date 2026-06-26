Πρόταση για την αναγνώριση της γενοκτονίας των Αρμενίων θα φέρει το ισραηλινό ΥΠΕΞ

Ο Ισραηλινός υπουργός Εξωτερικών,Γκίντεον Σαάρ, δήλωσε ότι «θα παρουσιάσει στην επόμενη συνεδρίαση της ισραηλινής κυβέρνησης σχέδιο απόφασης για την επίσημη αναγνώριση από το κράτος του Ισραήλ της Γενοκτονίας των Αρμενίων».

Ο Σαάρ τόνισε ότι «η αναγνώριση της γενοκτονίας που διαπράχθηκε σε βάρος του αρμενικού λαού στα τελευταία χρόνια της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας αποτελεί ηθικό και ιστορικό καθήκον».

Πρόσθεσε επίσης ότι «πρέπει να καταδικάζεται με σαφήνεια κάθε άρνηση, υποβάθμιση ή διαστρέβλωση αυτής της ιστορικής αλήθειας».

Ο υπουργός σημείωσε ότι το σχέδιο απόφασης «θα παραπεμφθεί στη συνέχεια στην Κνεσέτ για ψηφοφορία».

Πηγή : elnashra