Πρόταση δυσπιστίας, για τις υποκλοπές, εξετάζει το ΠΑΣΟΚ

Του: Σταύρου Αλχατζίδη

Να κορυφώσει την αντιπαράθεση με την κυβέρνηση επιχειρεί ο Νίκος Ανδρουλάκης. Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται και η επιλογή του να αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο να προχωρήσει το ΠΑΣΟΚ σε πρόταση δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης. Αυτό αναμένονταν να ξεκαθαρίσει την Παρασκευή 22 Μαΐου, όταν και η Βουλή θα αποφάσιζε για τη σύσταση εξεταστικής επιτροπής αναφορικά με τη υπόθεση των υποκλοπών.

Απαντώντας στο ερώτημα αν στα σχέδιά του είναι η κατάθεση πρόταση δυσπιστίας είπε:

“Είμαι καλοπροαίρετος και πιστεύω ότι δεν θα φτάσει σε αυτό το σημείο απόλυτης παρακμής ο πρωθυπουργός. Το 2022 να πάμε με 120 σε εξεταστική και το 2026 να πάμε με 151. Από τη μία είναι ο ανιψιός και από την άλλη ο απόστρατος αξιωματούχος του Ισραήλ ο οποίος δημοσίως τον έχει εκβιάσει λέγοντας τον Νίξον και είναι προσβλητικά, όχι μόνο για τον ίδιο, αλλά για τη χώρα μας”, ανέφερε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Για το συγκεκριμένο ζήτημα το ΠΑΣΟΚ έχει σηκώσει πολύ ψηλά τους τόνους. Όπως επισημαίνουν, μετά τα όσα κατέθεσε ο διοικητής της ΕΥΠ, στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, η κυβέρνηση είναι έκθετη στα μάτια του Ελληνικού λαού.

“Το παρακράτος των παράνομων παρακολουθήσεων που σχεδιάστηκε και λειτούργησε μέσα στο Μέγαρο Μαξίμου, δεν εκφοβίζει κανέναν. Θα αποκαλυφθεί και οι υπεύθυνοι που έθεσαν σε κίνδυνο την εθνική ασφάλεια και εξευτέλισαν τη χώρα διεθνώς θα λογοδοτήσουν”, αναφέρει το ΠΑΣΟΚ.

Αν και πολλές φορές οι προτάσεις δυσπιστίας “γεννούν” διαφορετικά αποτελέσματα από τα αναμενόμενα, συσπειρώνοντας τις εκάστοτε κυβερνήσεις, ωστόσο στο ΠΑΣΟΚ εκτιμούν πως το χρονικό διάστημα που διανύουμε αποτελεί ιδανική επιλογή. Και αυτό γιατί θεωρούν, ότι στην Νέα Δημοκρατία, υπάρχουν έντονα σημάδια αποσυσπείρωσης. Στο μυαλό του Νίκου Ανδρουλάκη η συγκεκριμένη επιλογή φαίνεται πως βρίσκεται εδώ και καιρό. Απλά δεν θα ήθελε να την “ξοδέψει” για ένα ζήτημα που θα ήταν ήσσονος σημασίας.

Το τελευταίο χρονικό διάστημα πάντως το ΠΑΣΟΚ έχει υιοθετήσει μία νέα τακτική. Στις ανακοινώσεις του κόμματος εκτός από τις επιθέσεις στη Νέα Δημοκρατία βάζει στο κάδρο και την κυβερνητική θητεία του ΣΥΡΙΖΑ Π.Σ. του 2015 – 2019. Είναι προφανή η στόχευση του κόμματος να ” υπενθυμίσει” τα πεπραγμένα του Αλέξη Τσίπρα, λίγο πριν αυτός ανακοινώσει το νέο του πολιτικό σχηματισμό.

Και αυτό γιατί οι πιο πρόσφατες δημοσκοπήσεις, που πάντως είναι λίγες, δείχνουν πως το ΠΑΣΟΚ και το υπό ίδρυση κόμμα του πρώην πρωθυπουργού βρίσκονται κοντά σε ότι αφορά την μάχη της δεύτερης θέσης. Στις αρχές Ιουνίου, όταν και θα έχουν μπει στις μετρήσεις, τόσο το κόμμα του κ. Τσίπρα, όσο και αυτό της Μαρίας Καρυστιανού θα υπάρχει πιο ξεκάθαρη εικόνα.

Όπως και να έχει πάντως στο ΠΑΣΟΚ προετοιμάζονται για να ” υποδεχτούν ” κατάλληλα τον κ. Τσίπρα. Εκτός από τα της κυβερνητικής του θητείας, στο κόμμα θα φροντίσουν να αναδείξουν τις αδυναμίες του. Με βασικό σημείο πως το ” νέο” που θέλει να παρουσιάσει, δεν είναι τόσο νέο, αλλά μία ανακύκλωση προσώπων που βρισκόταν στον ΣΥΡΙΖΑ Π.Σ., τη Νέα Αριστερά και κάποιους λίγους από το ΠΑΣΟΚ. Στην ουσία λοιπόν θα επιχειρήσουν να ακυρώσουν στην πράξη το αφήγημα του πρώην πρωθυπουργού.

Παράλληλα όμως βάζει στην ατζέντα και τα προβλήματα της καθημερινότητας. Η ακρίβεια, η υγεία, κ.τ.λ. αποτελούν μερικά από αυτά, ενώ πριν λίγες ημέρες παρουσίασε τις στρατηγικές παρεμβάσεις του ΠΑΣΟΚ για να αντιμετωπιστεί το ιδιωτικό χρέος και να προστατευθούν οι δανειολήπτες. Αυτές είναι:

– Προστασία πρώτης κατοικίας

– Δικαίωμα του δανειολήπτη να αγοράζει το δάνειό του

– Περιορισμός στην ευθύνη του εγγυητή

– Τέλος στις καταχρηστικές πρακτικές

– Ρεαλιστικές ρυθμίσεις για όσους θέλουν να σταθούν όρθιοι.

“Γιατί η κατοικία δεν είναι χρηματιστηριακό προϊόν. Είναι αξιοπρέπεια. Είναι ασφάλεια. Είναι ζωή”, καταλήγει στο βίντεο που ανέβασε στο διαδίκτυο ο Νίκος Ανδρουλάκης.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΗΚΕ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ