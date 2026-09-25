Πρώτα δείγματα γραφής του AfD: Τέλος στις αναμνηστικές πλάκες για τα θύματα των Ναζί στη Σαξονία

Σε μία από τις πρώτες του πρωτοβουλίες αφότου αναδείχθηκε κυρίαρχο κόμμα στις εκλογές στη Σαξονία, το ακροδεξιό κόμμα του AfD (Εναλλακτική για τη Γερμανία) και με τη στήριξη των Χριστιανοδημοκρατών του Φρίντριχ Μερτς, βάζουν «πάγο» στην τοποθέτηση αναμνηστικών πλακών που τιμούσαν τα θύματα των Ναζί.

Πρόκειται για τα λεγκόμενα «Stolpersteine», τα οποία αποτελούν εξέχον χαρακτηριστικό σύμβολο της γερμανικής κουλτούρας για την υπενθύμιση του Ολοκαυτώματος.

Η απόφαση ελήφθη την Πέμπτη (25/9) στο Χάιντενάου, μια πόλη κοντά στη Δρέσδη στο ανατολικό κρατίδιο της Σαξονίας.

Το AfD έχει επανειλημμένα αμφισβητήσει τη μνήμη του Ολοκαυτώματος στη Γερμανία, με τον συνιδρυτή του, Αλεξάντερ Γκάουλαντ να περιγράφει τη ναζιστική εποχή ως μία παρένθεση σε μια κατά τα άλλα «επιτυχημένη χιλιετία γερμανικής ιστορίας».

Αναμνηστικές πλάκες για το Ολοκαύτωμα AP Photo/Michael Probst

Το συμβούλιο του Χάιντενάου ψήφισε να σταματήσει η τοποθέτηση άλλων πλακών και οι μελλοντικές εορταστικές εκδηλώσεις να περιοριστούν σε έναν χώρο μνήμης στο βόρειο νεκροταφείο της πόλης, σύμφωνα με το Reuters.

Ανησυχία για τη στάση των Χριστιανοδημοκρατών που κυβερνούν

Η κίνηση αυτή έχει πυροδοτήσει αντιδράσεις σχετικά με το κατά πόσον το Χριστιανοδημοκρατικό κόμμα (CDU) θα εξακολουθεί να μετέχει στο «Brandmauer» ένα άτυπο τείχος προστασίας μέσω του οποίου τα κυρίαρχα κόμματα της Γερμανίας αποκλείουν την επίσημη συνεργασία με το AfD.

Οι υποστηρικτές της πρότασης ​υποστήριξαν ότι πολλοί κάτοικοι θεωρούν τις πλάκες αυτές… ακατάλληλες, επειδή είναι ενσωματωμένες στο έδαφος και οι πολίτες μπορούν να περπατήσουν πάνω τους.