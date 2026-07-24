Προσωρινή δικαίωση για δώδεκα συμβασιούχους του δήμου Θεσσαλονίκης

Προσωρινή δικαστική δικαίωση πέτυχαν δώδεκα συμβασιούχοι, εργαζόμενοι στην υπηρεσία καθαριότητας του Δήμου Θεσσαλονίκης με οκτάμηνες συμβάσεις, καθώς το αρμόδιο δικαστήριο έκανε δεκτό το αίτημά τους για χορήγηση προσωρινής διαταγής.

Με βάση την απόφαση, οι εργαζόμενοι θα συνεχίσουν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στον Δήμο Θεσσαλονίκης έως και τις 9 Σεπτεμβρίου, ημερομηνία κατά την οποία αναμένεται η επόμενη δικαστική εξέλιξη της υπόθεσης.

Η πρόεδρος του Ενωτικού Συλλόγου Εργαζομένων Δήμου Θεσσαλονίκης Αλεξία Μαργαρίτη δήλωσε:

«Δυστυχώς, οι εργαζόμενοι αναγκαζόμαστε να καταφεύγουμε στα δικαστήρια, επειδή η Πολιτεία δεν προχωρά στις αναγκαίες μόνιμες προσλήψεις για την κάλυψη πάγιων και διαρκών αναγκών. Οι υπηρεσίες λειτουργούν με σοβαρές ελλείψεις προσωπικού, γεγονός που επιβαρύνει τόσο τους εργαζόμενους όσο και την εξυπηρέτηση των πολιτών. Είναι χαρακτηριστικό ότι στην τελευταία προκήρυξη, ΣΟΧ 6/2026, ο Δήμος Θεσσαλονίκης προκήρυξε 30 θέσεις ΔΕ Οδηγών, όμως προσλήφθηκαν μόλις 24 εργαζόμενοι. Παράλληλα, για 6 θέσεις ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων υποβλήθηκαν μόλις 4 αιτήσεις και τελικά δεν πραγματοποιήθηκε καμία πρόσληψη.

Τα στοιχεία αυτά αποδεικνύουν ότι οι ανάγκες των δημοτικών υπηρεσιών δεν μπορούν να καλυφθούν χωρίς ουσιαστικό σχεδιασμό και μόνιμες προσλήψεις προσωπικού. Η λύση δεν είναι οι συνεχείς δικαστικές διεκδικήσεις, αλλά η ενίσχυση των υπηρεσιών με σταθερό και μόνιμο προσωπικό».