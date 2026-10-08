Προσωρινές αλλαγές στο ωράριο λειτουργίας του Μετρό Θεσσαλονίκης την Κυριακή

Κατ’ εξαίρεση τροποποίηση της ώρας έναρξης λειτουργίας του Μετρό Θεσσαλονίκης, την Κυριακή 11 Οκτωβρίου 2026.

Κατ’ εξαίρεση του κανονικού ωραρίου λειτουργίας του Μετρό Θεσσαλονίκης, την Κυριακή 11 Οκτωβρίου 2026, η λειτουργία της Γραμμής θα ξεκινήσει στις 12:00 το μεσημέρι.

Η προσωρινή τροποποίηση του ωραρίου είναι απαραίτητη για την ολοκλήρωση της τελευταίας φάσης των δοκιμών ένταξης των δύο τελευταίων συρμών στον στόλο του Μετρό Θεσσαλονίκης, προκειμένου το σύνολο του στόλου να αποδοθεί σε εμπορική λειτουργία, σύμφωνα με τον προγραμματισμό, το προσεχές διάστημα.

Η ώρα έναρξης αφορά στην πρώτη αναχώρηση των συρμών από τους τρεις τερματικούς σταθμούς, «Νέος Σιδηροδρομικός Σταθμός», «Νέα Ελβετία» και «Μίκρα».