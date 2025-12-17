Προσωρινά εκτός λειτουργίας η τηλεματική του ΟΑΣΘ για έως 3 ώρες αύριο

Ο Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι αύριο Πέμπτη, 18 Δεκεμβρίου, για περίπου δύο με τρεις ώρες, θα τεθεί προσωρινά εκτός λειτουργίας η τηλεματική του ΟΑΣΘ, στις 200 στάσεις που διαθέτουν το σχετικό σύστημα. Αυτό θα συμβεί καθώς θα πραγματοποιηθούν προγραμματισμένες εργασίες αναβάθμισης στον εξοπλισμό του παρόχου. Οι σχετικές εργασίες θα πραγματοποιηθούν μεταξύ 10 το πρωί με 5 το απόγευμα και δεν θα διαρκέσουν περισσότερες από τρεις ώρες.

Οι υπηρεσίες πληροφόρησης τηλεματικής του ΟΑΣΘ θα επηρεαστούν και στα εναλλακτικά δίκτυα website – apps.

Η τηλεματική πληροφόρηση των ιστών, της πλατφόρμας και των apps του ΟΣΕΘ θα λειτουργεί κανονικά.