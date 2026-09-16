Προσωπικός Βοηθός για Άτομα με Αναπηρία: Άνοιξε η πλατφόρμα για αιτήσεις έως τις 27 Νοεμβρίου

Ξεκινά από σήμερα η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για το πρόγραμμα «Προσωπικός Βοηθός για Άτομα με Αναπηρία», δίνοντας στους ενδιαφερόμενους προθεσμία έως τις 27 Νοεμβρίου για να διεκδικήσουν εξατομικευμένη καθημερινή υποστήριξη.

Όπως ανακοινώθηκε το πρόγραμμα απευθύνεται σε άτομα με κινητική, νοητική, αναπτυξιακή, αισθητηριακή ή ψυχική αναπηρία, προσφέροντας οικονομική ενίσχυση που κυμαίνεται από 416 έως 939 ευρώ. Το ακριβές ποσό διαμορφώνεται εξατομικευμένα, ανάλογα με την κατηγορία και τον βαθμό των αναγκών κάθε δικαιούχου, όπως αυτές προσδιορίζονται από τη σχετική διαδικασία αξιολόγησης.

Σύμφωνα με τους αρμόδιους φορείς, βασικός στόχος του θεσμού είναι η ενίσχυση της αυτονομίας και της ανεξάρτητης διαβίωσης των ωφελούμενων, περιορίζοντας την εξάρτησή τους από το οικογενειακό ή άλλο υποστηρικτικό περιβάλλον. Μέσω του προγράμματος, το άτομο με αναπηρία αποκτά το δικαίωμα να επιλέξει το ίδιο τον άνθρωπο που θα αναλάβει την υποστήριξή του, διασφαλίζοντας ότι η παρεχόμενη βοήθεια θα προσαρμόζεται απόλυτα στις προσωπικές του επιλογές και συνθήκες διαβίωσης.

Οι αιτήσεις κατατίθενται αποκλειστικά μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας, όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται αναλυτικά για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και τα επόμενα βήματα της διαδικασίας.