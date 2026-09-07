Πρόσω ολοταχώς για δύο ιταλικές φρεγάτες «FREMM» – Στη Ρώμη μεταβαίνει ο Δένδιας

Η πρόσκτηση δύο ιταλικών φρεγατών τύπου FREMM (κλάσης Bergamini) αναμένεται να βρεθεί στο επίκεντρο της συνάντησης του υπουργού Εθνικής Άμυνας, Νίκου Δένδια που θα επισκεφθεί τον Ιταλό ομόλογό του, Γκουίντο Κροσέτο την Τρίτη (8/9).

Oι δύο Υπουργοί αναμένεται να συζητήσουν τις τελευταίες εξελίξεις στο διεθνές και περιφερειακό περιβάλλον ασφάλειας, με ιδιαίτερη έμφαση στην ευρωπαϊκή άμυνα, τη στρατηγική κατάσταση στη Μεσόγειο και τα Δυτικά Βαλκάνια και την ανάγκη περαιτέρω ενίσχυσης της αμυντικής συνεργασίας Ελλάδας και Ιταλίας.

Κατά την συνάντηση μεταξύ του κ. Δένδια με τον κ. Κροσέτο, θα υπογραφεί η Εφαρμοστική Ρύθμιση μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Ιταλικής Δημοκρατίας, η οποία ενεργοποιεί το πρόγραμμα πρόσκτησης των δύο ιταλικών φρεγατών.

Η Εφαρμοστική Ρύθμιση θα υπογραφεί από τη Γενική Διεύθυνση Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων (ΓΔΑΕΕ) του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και την αντίστοιχη ιταλική Διεύθυνση Εξοπλισμών, παρουσία επίσης από ελληνικής πλευράς του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ Στρατηγού Δημήτριου Χούπη και του Αρχηγού ΓΕΝ Αντιναύαρχου Δημήτριου – Ελευθέριου Κατάρα ΠΝ, σε υλοποίηση του Μνημονίου Συνεργασίας (MoU) και της Δήλωσης Προθέσεων για την απόκτηση των ιταλικών Φρεγατών τ. FREMM, που υπεγράφησαν στις 29 Σεπτεμβρίου 2025, στη Λα Σπέτσια της Ιταλίας, κατά την συνάντηση του κ. Δένδια με τον κ. Κροσέτο.

Θα ακολουθήσουν δηλώσεις Τύπου των δύο Υπουργών.