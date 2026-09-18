Προσλήψεις 239 αναπληρωτών εκπαιδευτικών για την κάλυψη των κενών – Πού τοποθετούνται

Στην πρόσληψη συνολικά 239 αναπληρωτών εκπαιδευτικών για το διδακτικό έτος 2026-27, προχώρησε το υπουργείο Παιδείας.

Οι προσλήψεις αφορούν την κάλυψη λειτουργικών κενών στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού, στη Γενική Εκπαίδευση και την Ειδική Αγωγή, τα οποία προέκυψαν από μη αναλήψεις ή παραιτήσεις ήδη προσληφθέντων αναπληρωτών της Α’ φάσης προσλήψεων.

Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία από την Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου 2026 έως και την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2026.

Πού τοποθετούνται

Συγκεκριμένα και σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα το υπουργείο, 222 προσλήψεις αφορούν στους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, 71 προσλήψεις αφορούν σε ΕΕΠ και ΕΒΠ.

Αναλυτικότερα, όσον αφορά στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, το υπουργείο Παιδείας προχώρησε στην πρόσληψη:

29 εκπαιδευτικών κλάδων/ειδικοτήτων στην Γενική Εκπαίδευση και

25 εκπαιδευτικών κλάδων/ειδικοτήτων στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (ΕΑΕ)

Όσον αφορά στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, το υπουργείο προχώρησε στην πρόσληψη:

37 εκπαιδευτικοί κλάδων/ειδικοτήτων στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (ΕΑΕ),

107 εκπαιδευτικοί κλάδων/ειδικοτήτων στην Γενική Εκπαίδευση,

4 εκπαιδευτικοί κλάδων ΠΕ79.01 και ΤΕ16 σε Μουσικά Σχολεία για τη διδασκαλία μουσικών ειδικεύσεων.

4 εκπαιδευτικών Γενικής Εκπαίδευσης στα Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία και

16 εκπαιδευτικών στα ΔΗΜΩΣ.

Επιπλέον, το υπουργείο Παιδείας προχώρησε στην πρόσληψη 71 μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού, τα οποία κατανέμονται ως εξής: