Πρόσκληση Τσίπρα σε Μητσοτάκη: Ελάτε να δείτε τους αλιείς

Του Σταύρου Αλχατζιδη

Τους αλιείς που βρίσκονται με τα σκάφη τους στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης επισκέφθηκε ο Αλέξης Τσίπρας. Οι εργαζόμενοι στο κλάδο διαμαρτύρονται για την αύξηση της τιμής του πετρελαίου και ζητώντας μεγαλύτερη στήριξη από την Πολιτεία.

Ο πρόεδρος της ΕΛ.Α.Σ απευθυνε ανοιχτη πρόσκληση προς τον πρωθυπουργό να επισκεφθεί κατά την διάρκεια της αυριανής του επισκέψης τους αλιείς για να ακούσει τα προβλήματα τους. Νωρίτερα και για περίπου μία ώρα άκουσε τους εργαζόμενους στον κλάδο να του περιγράφουν μια ζοφερή κατάσταση. ” Σε λίγα χρόνια δεν θα έχει απομείνει Έλληνας ψαράς ” του είπαν.

Οι αλιείς διαμαρτύρονται για τη μεγάλη αύξηση του κόστους του πετρελαίου. Συγκεκριμένα κόστιζε έως τον Ιανουάριο περίπου 0,55 έως 0,60 ευρώ το λίτρο, ενώ σήμερα, όπως λενε, η τιμή του έχει φτάσει περίπου στα 1,45 ευρώ. Παράλληλα ανέφεραν πως το κόστος για την αλλαγή λαδιών έχει φτάσει τα 6000 λαδιών.

Ο κ. Τσίπρας ανέφερε πως το ζήτημα μπορεί να αντιμετωπιστεί με δύο τροπους: Να μειωθεί το κόστος από τα διυλιστήρια στην αντλία ή να αυξηθεί το ποσό της επιδότησης που σήμερα είναι στα 0.12 λεπτά. Επίσης αναρωτήθηκε πόσα αι τα χρήματα του ταμείου ανάκαμψης πήγαν στους αλιείς . ” Ξερουμε , ότι πήγαν στους ημέτερους και τις γνωστές πελατειακές σχέσεις “.

Πρόσθεσε πως αυτή η κυβέρνηση έχει χρήματα στα χέρια της ” ενώ εμείς τα μαζεύαμε ένα- ένα “.

Να σημειωθεί πως ο κ. Τσίπρας ανέβηκε σε ένα από τα καΐκια, όπου και παρέμεινε για αρκετή ώρα.