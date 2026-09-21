Πρόσκληση στη συνέντευξη τύπου για την παρουσίαση των 61ων Δημητρίων

Ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης και ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού, Τουριστικής Ανάπτυξης και Διαδημοτικής Συνεργασίας Βασίλης Γάκης σας προσκαλούν στη συνέντευξη Τύπου για την επίσημη παρουσίαση του προγράμματος των 61ων Δημητρίων τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου 2026 στις 12:00, στην Αγορά Μοδιάνο (1ος όροφος).

Τα Δημήτρια αποτελούν έναν από τους σημαντικότερους και μακροβιότερους πολιτιστικούς θεσμούς της Θεσσαλονίκης, με διαχρονική και ουσιαστική συμβολή στην πολιτιστική, κοινωνική και καλλιτεχνική ζωή της πόλης.

Στη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου, με τη συμμετοχή της Καλλιτεχνικής Επιτροπής και εκπροσώπων των φορέων που συμπράττουν (Εθνική Λυρική Σκηνή, Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης και Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης) στη βάση της τριετούς Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης που έχει υπογραφεί με το Υπουργείο Πολιτισμού, θα παρουσιαστεί το πλήρες πρόγραμμα της φετινής διοργάνωσης, το οποίο περιλαμβάνει σημαντικές καλλιτεχνικές παραγωγές, μουσικές παραστάσεις, θέατρο, χορό, εικαστικές εκθέσεις, δράσεις για νέους δημιουργούς και σημαντικές διεθνείς συνεργασίες.