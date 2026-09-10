Προσήχθη το ζευγάρι γιατρών για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη

Πολυεπίπεδη έρευνα έχουν ξεκινήσει οι αστυνομικές αρχές για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη.

Όπως έγινε γνωστό, οι αρχές προχώρησαν στην προσαγωγή των γιατρών στην ασφάλεια Αθηνών, μετά την ολοκλήρωση της πολύωρης έρευνας στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι, το οποίο οι Αρχές έκαναν «φύλλο και φτερό».

«Φύλλο και φτερό» το ιδιωτικό ιατρείο στο Κολωνάκι – Τι κατασχέθηκε

Οι αστυνομικοί της υποδιεύθυνσης ασφαλείας Αθηνών έβγαλαν από το ιδιωτικό ιατρείο τέσσερις μεγάλες σακούλες που είχαν επάνω την ένδειξη evidence λίγα λεπτά πριν από τις 16:00, ενώ μία ώρα αργότερα αποχώρησαν μαζί με το ζευγάρι των γιατρών, προκειμένου να συνεχίσουν την έρευνα στην κατοικία τους στο Ψυχικό.

Στην αυτοψία που πραγματοποιήθηκε στο ιδιωτικό ιατρείο από τους αστυνομικούς και από κλιμάκιο του ιατρικού συλλόγου Αθηνών, εντοπίστηκαν και δύο συσκευές πλασμαφαίρεσης, για τις οποίες δεν προκύπτει ότι υπήρχε η σχετική άδεια. Μάλιστα, σε ελέγχους που πραγματοποίησε ο ΙΣΑ το 2024 και το 2025 δεν φαίνεται καν να υπήρχαν αυτές οι συσκευές.

Οι αρχές προχώρησαν και στην κατάσχεση κυρίως ψηφιακών πειστηρίων, όπως ηλεκτρονικές συσκευές και αρχεία, αλλά και σκευάσματων που βρέθηκαν στο ιατρείο.

Παράλληλα, φως στα αίτια του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη θα ρίξει η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής, η οποία αρχικά επρόκειτο να γίνει σήμερα, αλλά αναβλήθηκε για την Παρασκευή, δεδομένου ότι ορίστηκε τεχνικός σύμβουλος από την οικογένεια του τραγουδιστή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αστυνομικοί που χειρίζονται την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη ήρθαν σε επικοινωνία με αιματολογική κλινική ώστε να ενημερωθούν για το πρωτόκολλο σύμφωνα με το οποίο γίνεται η πλασμαφαίρεση.

Έρευνα της αστυνομίας και στο σπίτι των γιατρών

Η έρευνα των αρχών επεκτείνεται και στο σπίτι των γιατρών.

Συγκεκριμένα, λίγο πριν από τις 18:00 έφτασαν στελέχη της Ελληνικής Αστυνομίας. Ο έλεγχος στο εσωτερικό του σπιτιού διήρκεσε περίπου 10 λεπτά με τους αστυνομικούς να αποχωρούν αμέσως μετά, οδηγώντας το ζευγάρι στην Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Αθηνών στην Κυψέλη.

Εκεί, οι δύο γιατροί καλούνται να δώσουν νέα συμπληρωματική κατάθεση υπό το φως των νέων ευρημάτων. Πλέον έχει συγκεντρωθεί όλο το προανακριτικό υλικό, τόσο τα στοιχεία από τη σημερινή έρευνα στην κατοικία όσο και ο ιατρικός εξοπλισμός από το ιατρείο στο Κολωνάκι.

Η μοιραία ημέρα

Το μεσημέρι της Τρίτης (8/9), ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε προγραμματισμένο ραντεβού στο ιδιωτικό ιατρείο στο Κολωνάκι, όπου συζήτησε με τον γιατρό τη θεραπεία που επρόκειτο να ακολουθήσει.

Την επόμενη ημέρα επέστρεψε στον χώρο προκειμένου να υποβληθεί στη διαδικασία. Κατά τη διάρκειά της, όταν τοποθετήθηκε ο φλεβοκαθετήρας, αισθάνθηκε έντονο πόνο στο στήθος και η κατάσταση της υγείας του επιδεινώθηκε ξαφνικά.

Στις 16:21 έγινε η κλήση στο ΕΚΑΒ. Διασώστης έφτασε λίγα λεπτά αργότερα και ξεκίνησε προσπάθεια ανάνηψης. Στις 16:45, ο τραγουδιστής μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «Ελπίς», χωρίς σφυγμό και χωρίς αυτόματη αναπνοή.

Για περίπου 55 λεπτά, οι γιατροί του νοσοκομείου προσπάθησαν να τον επαναφέρουν με καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση. Στις 17:40, παρά τις επίμονες προσπάθειες, διαπιστώθηκε ο θάνατός του.