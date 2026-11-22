Του: Σταύρου Αλχατζίδη

Να αποφύγουν την παγίδα της Νέας Δημοκρατίας περί μετεκλογικών συνεργασιών θέλουν στο ΠΑΣΟΚ. Στην “Χαριλάου Τρικούπη” βλέπουν πλέον ως ξεκάθαρο το σχέδιο της κυβερνητικής παράταξης να “λεηλατήσουν” τα ποσοστά του κόμματος προσπαθώντας να δημιουργήσουν ζητήματα και με κύριο στόχο τον πρόεδρο του Νίκο Ανδρουλάκη. Στο πλαίσιο αυτό μόνο τυχαία δεν θεωρούν τα όσα είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης σε συνέντευξη του. Συγκεκριμένα ανέφερε πως “το ΠΑΣΟΚ έχει επιδείξει στο παρελθόν θεσμική σοβαρότητα και συνέπεια”, διαχωρίζοντας ωστόσο το ΠΑΣΟΚ του Ευάγγελου Βενιζέλου και της Φώφης Γεννηματά από το σημερινό κόμμα υπό τον Νίκο Ανδρουλάκη.

Αυτός ο διαχωρισμός προφανώς στοχεύει τον πρόεδρο του κόμματος, ο οποίος επιμένει στην αυτόνομη πορεία και έχει κλείσει κάθε παράθυρο και πόρτα συνεργασίας. Και φυσικά έχοντας ως μοναδικό στόχο την νίκη στις επόμενες εθνικές εκλογές, όπως άλλωστε τονίζει, σε κάθε του συνέντευξη.

Προβληματισμός πάντως υπάρχει για ένα νούμερο, αναφορικά με τις δημοσκοπήσεις. Ενώ το ΠΑΣΟΚ εμφανίζει υψηλό ποσοστό συσπείρωσης (64,5%) χάνει το 7,4% όσων το ψήφισαν στις ευρωεκλογές προς την Νέα Δημοκρατία. Μία σημαντική πληγή που αναζητείται τρόπος να κλείσει.

Μεταγραφές

Μετά από αρκετούς μήνες διεργασιών το σίριαλ της μεταγραφής της Νίνας Κασιμάτη στο ΠΑΣΟΚ έφτασε στο τέλος του. Την εβδομάδα που πέρασε η ανεξάρτητη βουλευτής εντάχθηκε στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ, που πλέον διαθέτει 37 βουλευτές. Υπενθυμίζεται πως η κ. Νίνα Κασιμάτη είχε εκλεγεί με τον ΣΥΡΙΖΑ Π.Σ. τον Ιούνιο του 2023, διεγράφη προ τριμήνου και ανεξαρτητοποιήθηκε. Η Νίνα Κασιμάτη θα είναι υποψήφια στην Β΄ Πειραιά.

Την ίδια ώρα στασιμότητα εξακολουθεί να υπάρχει με το ζήτημα της Θοδώρας Τζάκρη. Και αυτό γιατί αναζητείται μοτίβο συνεργασίας με την ανεξάρτητη βουλευτή που δεν θα “σκοντάφτει” στο καταστατικό του κόμματος. Η κ. Τζάκρη έχει συμπληρώσει 22 χρόνια ως βουλευτής, άρα ξεπερνάει τα 20 που είναι το όριο του ΠΑΣΟΚ βάσει καταστατικού. Μία πιθανότητα είναι να είναι υποψήφια με το ΠΑΣΟΚ ως συνεργαζόμενη. Μία νέα εκδοχή θέλει την κ. Τζάκρη να εντάσσεται κανονικά. Και αυτό γιατί τα 22 χρόνια θητείας της στην Ελληνική Βουλή δεν είναι όλα με το ΠΑΣΟΚ αλλά με διαφορετικά κόμματα. Στην Πέλλα πάντως που εκλέγεται η κ. Τζάκρη αναμένεται να είναι υποψήφιος ο πρώην γραμματέας της νομαρχιακής επιτροπής Παντελής Μάρκου.

Μία ακόμη ανεξάρτητη βουλευτής έχει μπει στο στόχαστρο του κόμματος. Πρόκειται για την Γιώτα (Παναγιού) Πούλου. Ανεξάρτητη βουλευτής και αυτή σήμερα εκλεγμένη με τον ΣΥΡΙΖΑ Π.Σ. από τον οποίο αποχώρησε, καθώς υπήρξε ιδρυτικό μέλος του Κινήματος Δημοκρατίας του Στέφανου Κασσελάκη.

Το ΠΑΣΟΚ αναμένεται σύντομα να αποκτήσει ακόμη μία έδρα. Μέχρι την ώρα που γράφονταν αυτές οι γραμμές αναμένονταν η παραίτηση του Γιώργου Ψυχογιού βουλευτή Κορινθίας. Πρώτος επιλαχών ο Γιώργος Δέδες, ο οποίος όμως έχει αποφασίσει να ενταχθεί στην Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Άρα λοιπόν δεν θα δεχτεί την έδρα, που θα καταλήξει στην Έλενα Κονομόδη, η οποία όχι απλά έχει ενταχθεί στο ΠΑΣΟΚ, αλλά από τον Μάρτιο του 2025 είναι αναπληρώτρια γραμματέας του Τομέα Ιδιωτικού Χρέους και Προστασίας Καταναλωτών.

Θεσσαλονίκη

Διαδοχικές ολομέλειες στις τοπικές οργανώσεις του κόμματος είχε το πρόγραμμα την εβδομάδα που πέρασε. Το πρωί του Σαββάτου 21 Νοεμβρίου πάντως κλιμάκιο του κόμματος είναι προγραμματισμένο να βρεθεί στην Τούμπα. Θα περιοδεύσει στην λαϊκή αγορά και σε καταστήματα της περιοχής προκειμένου να ενημερώσει του πολίτες για το πρόγραμμα του.

Άξια αναφοράς και η πολύ καλή παρουσία του κόμματος στην πορεία για την επέτειο του Πολυτεχνείου. Μετά από πολλά χρόνια το κόμμα είχε δυναμική παρουσία με αρκετό κόσμο, εκ των οποίων οι περισσότεροι ήταν νεολαίοι.

Στις 23 Νοεμβρίου η Μιλένα Αποστολάκη μαζί με τον Νίκο Μήλη θα βρεθούν στην Θεσσαλονίκη ώστε να παρουσιάσουν την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για το ιδιωτικό χρέος και το στεγαστικό. Εκδήλωση που θα γίνει στο αμφιθέατρο του τεχνικού επιμελητηρίου.

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