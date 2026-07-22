Προσδιορίστηκαν οι δίκες των τεσσάρων βουλευτών της ΝΔ για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ

Προσδιορίστηκαν οι ημερομηνίες εκδίκασης των υποθέσεων που αφορούν τους τέσσερις βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, με τις δίκες να διεξάγονται χωριστά, καθώς αφορούν διαφορετικές υποθέσεις.

Συγκεκριμένα, η δίκη της Κατερίνα Παπακώστα έχει οριστεί για τις 2 Οκτωβρίου και θα εκδικαστεί από το Μονομελές Εφετείο Κακουργημάτων, λόγω ειδικής δωσιδικίας, καθώς είναι δικηγόρος.

Οι υπόλοιπες υποθέσεις θα εκδικαστούν στις εξής ημερομηνίες:

27 Οκτωβρίου: Χρήστος Μπουκώρος

30 Οκτωβρίου: Μάξιμος Σανετάκης

12 Νοεμβρίου: Κώστας Σκρέκας.

Σε όλες τις δικογραφίες συγκατηγορούμενοι είναι ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ Δημήτρης Μελάς και μέλη της τότε ηγεσίας του ΟΠΕΚΕΠΕ, οι οποίοι αντιμετωπίζουν κατηγορίες ως φερόμενοι φυσικοί αυτουργοί των πράξεων που αποδίδονται στους βουλευτές.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Άννας Βλαχοπαναγιώτη, σε όλους τους κατηγορούμενους έχουν ήδη επιδοθεί τα κλητήρια θεσπίσματα