Προσχωρεί στην Ελληνική Λύση ο ανεξάρτητος βουλευτής Αθανάσιος Χαλκιάς

Την απόφασή του να προσχωρήσει στο κόμμα της Ελληνικής Λύσης ανακοίνωσε, μέσω βίντεο που δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο ανεξάρτητος βουλευτής Αθανάσιος Χαλκιάς, ο οποίος είχε εκλεγεί με τους Σπαρτιάτες το 2023.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, δεν θα προσχωρήσει στην ΚΟ του κόμματος.

«Πήρα την απόφαση να συμπορευτώ στο κόμμα της Ελληνικής Λύσης για να δώσουμε μαζί τη μάχη για την αληθινή ανάκαμψη αυτού του τόπου. Συνεχίζω να εκπροσωπώ τους Έλληνες πολίτες με το ίδιο πάθος, αλλά με ακόμα μεγαλύτερη δύναμη» τόνισε.