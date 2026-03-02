Προσαγωγή Γεωργιανού για κατασκοπεία στη Σούδα

Προσαγωγή Γεωργιανού υπηκόου για πιθανή κατασκοπευτική δραστηριότητα πραγματοποίησαν στελέχη των ελληνικών υπηρεσιών ασφαλείας, σύμφωνα με το ΣΚΑΙ.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι, ο άνδρας κινούνταν στον κόλπο της Σούδα, με τη συμπεριφορά και τις κινήσεις του να αξιολογούνται ως ύποπτες, γεγονός που οδήγησε στην προσαγωγή του για περαιτέρω διερεύνηση.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΣΚΑΪ, η προσαγωγή του Γεωργιανού έγινε στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος, ενώ βρισκόταν υπό παρακολούθηση εδώ και μήνες από αξιωματούχους της ΕΥΠ.

Οι αρμόδιες αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο ο προσαχθείς να συγκέντρωνε πληροφορίες για λογαριασμό του Ιράν, χωρίς προς το παρόν να έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για την υπόθεση.