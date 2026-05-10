Προσαγωγή 13 ατόμων έπειτα από παρέμβαση σε κατάστημα στη Θέρμη

Στην προσαγωγή 13 ατόμων προχώρησε το μεσημέρι η Αστυνομία σε περιοχή της ανατολικής Θεσσαλονίκης, έπειτα από παρέμβαση σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος στην κεντρική πλατεία της Θέρμης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για επτά άνδρες και έξι γυναίκες, οι οποίοι φέρονται να συνδέονται με τη συλλογικότητα «Ρουβίκωνας». Οι ίδιοι, κατά τις ίδιες πηγές, εισήλθαν στο κατάστημα ζητώντας από την επιχείρηση να τηρεί τις εργασιακές της υποχρεώσεις και να διασφαλίζονται τα δικαιώματα των εργαζομένων.

Μετά από κλήση στην Αστυνομία, στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις, οι οποίες προχώρησαν στην προσαγωγή των 13 ατόμων για εξακρίβωση στοιχείων.

Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, η διεύθυνση του καταστήματος δεν επιθυμούσε την περαιτέρω ποινική δίωξη ούτε την κλιμάκωση της υπόθεσης. Έτσι, μετά την ταυτοποίηση των στοιχείων τους και εφόσον δεν προκύψει κάτι επιβαρυντικό, οι προσαχθέντες αναμένεται να αφεθούν ελεύθεροι.

ΠΗΓΗ ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ