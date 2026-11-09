Προοπτικές αναβάθμισης της ελληνικής οικονομίας «βλέπει» ο DBRS για το 2027

Προοπτικές για αναβάθμιση της πιστοληπτικής αξιολόγησης της Ελλάδας το 2027 βλέπει ο οίκος αξιολογήσεων DBRS λόγω της βελτίωσης των δημόσιων οικονομικών της.

Σε ανάλυσή του για τις προοπτικές του αξιόχρεου των χωρών που αξιολογεί, ο DBRS σημειώνει ότι η Ελλάδα, η Κύπρος, η Πορτογαλία και η Ιρλανδία, οι οποίες είχαν πληγεί περισσότερο από την κρίση της Ευρωζώνης, έχουν πραγματοποιήσει τις πιο σημαντικές δημοσιονομικές προσαρμογές και παρουσιάζουν θετικές τάσεις, «γεγονός που εξηγεί σε μεγάλο βαθμό τη συνεχιζόμενη σταθερή βελτίωση των πιστωτικών τους αξιολογήσεων».

Σημειώνεται ότι ο DBRS αξιολογεί την Ελλάδα στην επενδυτική βαθμίδα «ΒΒΒ» και στις αρχές Σεπτεμβρίου αναβάθμισε σε θετική από σταθερή την τάση του αξιόχρεου.

Συνολικά, πέντε χώρες έχουν θετικές τάσεις και τρεις αρνητικές, ενώ για τις υπόλοιπες από τις 45 χώρες που αξιολογεί, ο DBRS αναμένει ότι θα είναι περιορισμένες οι μεταβολές στις αξιολογήσεις τους.

«Με το βλέμμα στραμμένο στο 2027, αναμένουμε ότι τα θεμελιώδη μεγέθη της πιστοληπτικής ικανότητας των χωρών θα παραμείνουν σε γενικές γραμμές αμετάβλητα, με κάποιες προοπτικές για ένα μείγμα αναβαθμίσεων και υποβαθμίσεων στην Ευρώπη», αναφέρει ο οίκος.