Προκήρυξη 3Κ/2026 ΑΣΕΠ: Τα αποτελέσματα για 43 θέσεις στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας

Εκδόθηκαν και καταχωρίστηκαν στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ τα οριστικά αποτελέσματα της προκήρυξης 3Κ/2026 του ΑΣΕΠ .

Οι θέσεις αφορούν την πλήρωση, με σειρά προτεραιότητας 43 θέσεων μόνιμου προσωπικού της κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης κλάδου ΠΕ Ηλεκτρονικών Μηχανικών Ασφάλειας Εναέριας Κυκλοφορίας (ΗΜΑΕΚ), πρώην ΠΕ Ηλεκτρονικών (A.T.S.E.P.-Air Traffic Safety Electronics Personnel) στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ).

Οι απορριπτέοι υποψήφιοι εμφανίζονται μόνο με τον αριθμό μητρώου (ΑΜ) υποψηφίου, ο οποίος αναγράφεται και στην ηλεκτρονική τους αίτηση. Οι υποψήφιοι που ανήκουν σε ειδικές κατηγορίες περιλαμβάνονται στον πίνακα Διοριστέων με την ένδειξη «ΝΑΙ». Πρόσβαση στα πλήρη στοιχεία έχουν μόνο οι υποψήφιοι που συμμετείχαν στην εν λόγω προκήρυξη.

Ο πίνακας διοριστέων θα αποσταλεί στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση και θα αναρτηθεί στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» μετά την έκδοση του σχετικού ΦΕΚ.