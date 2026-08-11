Πρώην αρχηγός της Μοσάντ: Μπήκαμε πολλές φορές στις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Φορντό στο Ιράν

Οπρώην διευθυντής της Μοσάντ, Γιόσι Κοέν, δήλωσε ότι είχε επισκεφθεί αρκετές φορές στο παρελθόν την πυρηνική εγκατάσταση εμπλουτισμού ουρανίου του Ιράν στο Φορντό.

«Περιηγηθήκαμε πολλές φορές στις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Φορντό προκειμένου να κατανοήσουμε τον χώρο», φέρεται να δήλωσε, σύμφωνα με εβραϊκά μέσα ενημέρωσης, στο Galilee Forum στη Σαφέντ, χωρίς να διευκρινίσει πότε πραγματοποιήθηκαν οι επισκέψεις ή ποιοι ακριβώς συμμετείχαν σε αυτές.

«Ο βομβαρδισμός του από τους Αμερικανούς ήταν η εκπλήρωση όλων των ονείρων μου», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με τους Times of Israel, η εγκατάσταση του Φορντό, μαζί με εκείνες στο Ισφαχάν και τη Νατάνζ, υπέστη σοβαρές ζημιές από τα αμερικανικά πλήγματα κατά τη διάρκεια του 12ήμερου πολέμου μεταξύ Ισραήλ και Ιράν τον Ιούνιο του 2025.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, τα 440 κιλά ουρανίου υψηλού εμπλουτισμού που ήταν αποθηκευμένα στις εγκαταστάσεις θάφτηκαν. Ωστόσο, το Ισραήλ εκτιμά ότι το Ιράν μετέφερε μέρος της ποσότητας στην εγκατάσταση Pickaxe Mountain μετά τον πόλεμο.

Ο Κοέν δήλωσε επίσης ότι «το ουράνιο εμπλουτισμένο στο 60% απέχει ακόμη πολύ από μια βόμβα», εμφανιζόμενος να διαφωνεί με ειδικούς, όπως ο Ντέιβιντ Ολμπράιτ, οι οποίοι υποστηρίζουν ότι μπορεί να εμπλουτιστεί περαιτέρω σε επίπεδα κατάλληλα για πυρηνικό όπλο μέσα σε εβδομάδες ή ακόμη και ημέρες.

Ο πρώην επικεφαλής της Μοσάντ έχει μιλήσει και στο παρελθόν δημόσια για επιχειρήσεις της υπηρεσίας κατά του Ιράν. Λίγες ημέρες μετά την αποχώρησή του το 2021, είχε αφήσει να εννοηθεί σε συνέντευξή του στην ισραηλινή τηλεόραση ότι η Μοσάντ βρισκόταν πίσω από την ανατίναξη της υπόγειας εγκατάστασης φυγοκεντρητών στη Νατάνζ.

Είχε επίσης περιγράψει την επιχείρηση του 2018, κατά την οποία η Μοσάντ έκλεψε το πυρηνικό αρχείο του Ιράν από χρηματοκιβώτια σε αποθήκη στην Τεχεράνη, ενώ είχε επιβεβαιώσει ότι ο Ιρανός πυρηνικός επιστήμονας Μοχσέν Φαχριζαντέχ βρισκόταν επί χρόνια στο στόχαστρο της υπηρεσίας.

Μιλώντας τότε στην εκπομπή «Uvda» του Channel 12, ο Κοέν είχε δηλώσει ότι γνώριζε σε βάθος τις ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις, λέγοντας ότι θα μπορούσε να οδηγήσει τη δημοσιογράφο Ιλάνα Νταγιάν στο υπόγειο «κελάρι» της Νατάνζ, όπου «οι φυγόκεντροι συνήθιζαν να περιστρέφονται».