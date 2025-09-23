Πρόγραμμα επαφών Γ. Γεραπετρίτη στο πλαίσιο της ΓΣ του ΟΗΕ

Σήμερα, Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου, ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, θα παραστεί στην έναρξη της Γενικής Συζήτησης της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών.

Ακολούθως, θα λάβει μέρος στην τριμερή συνάντηση των υπουργών Εξωτερικών Ελλάδας-Κύπρου-Αιγύπτου και θα έχει διμερή συνάντηση με τον υπουργό Εξωτερικών της Αιγύπτου.

Στο περιθώριο των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, ο κ. Γεραπετρίτης θα έχει χωριστές διμερείς συναντήσεις με τους ομολόγους του της Ρουάντα και της Σιγκαπούρης.