Προφυλακιστέος κρίθηκε ο 41χρονος κατηγορούμενος για τον θανάσιμο τραυματισμό της διασώστριας στην Άνω Σύρο.

Ο 41χρονος, ο οποίος αντιμετωπίζει την κατηγορία της θανατηφόρας σωματικής βλάβης, έπειτα από τη διαφωνία εισαγγελέα-ανακρίτριας παρέμενε σε κατ’ οίκον περιορισμό και τελικά οδηγήθηκε σήμερα, λίγο πριν τις 3 το μεσημέρι στα δικαστήρια της Σύρου, όπου του ανακοινώθηκε η απόφαση.

Προφυλακίσθηκε ο 41χρονος για την ανθρωποκτονία στη Σύρο

Προφυλακίσθηκε ο 41χρονος για την ανθρωποκτονία στη Σύρο

Η σύζυγός του, η οποία διώκεται για συνέργεια στην ανθρωποκτονία παραμένει ελεύθερη με τους περιοριστικούς όρους της υποχρεωτικής εμφάνισης στο οικείο αστυνομικό τμήμα την πρώτη ημέρα κάθε μήνα και της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα.