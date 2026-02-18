Προφυλακιστέος ο ιδιοκτήτης της Βιολάντα – Τι αναφέρει το πόρισμα για τα αίτια

Λεπτομέρειες για τα αίτια που οδήγησαν στην τραγική έκρηξη που σημειώθηκε προ εβδομάδων στο εργοστάσιο της βιομηχανίας «Βιολάντα» στα Τρίκαλα, με αποτέλεσμα το θάνατο 5 εργαζομένων, έρχονται στη δημοσιότητα την Τετάρτη.

Σημειώνεται πως μετά από την απολογία του ο ιδιοκτήτης της επιχειρήσεις κρίθηκε προφυλακιστέος και οδηγείται στις φυλακές Τρικάλων.

Το πόρισμα του Πυροσβεστικού Σώματος σημειώνει πως η έκρηξη προκλήθηκε από συσσώρευση προπανίου στον ισόγειο χώρο του κτιρίου 2, το οποίο και καταστράφηκε ολοσχερώς.

Ενδεικτικό κρίσιμο στοιχείο που προκύπτει είναι πως η ηλεκτροβάνα, μηχανισμός που διακόπτει την παροχή αερίου όταν ανιχνεύσει διαρροή δεν λειτουργούσε γιατί δεν ήταν καν αποσυνδεδεμένη.

Αναλυτικά, κατά τις εργασίες εκσκαφής και έρευνας που πραγματοποιήθηκαν από την Πυροσβεστική στις 5 Φεβρουαρίου 2026 εντοπίστηκε υπόγειο δίκτυο σωληνώσεων που συνδέει τις υπέργειες δεξαμενές προπανίου με τον χώρο του κτιρίου.

Η χρήση αερίου αζώτου και χρωματισμένου νερού αποκάλυψε σημεία διάτρησης και διαρροής, ενώ, όπως σημειώνεται, υπήρξε οσμή υγραερίου κατά τη διάρκεια των εργασιών.

Η έκθεση αναφέρει ότι η συσσώρευση αερίου στο κτίριο 2 δικαιολογεί πλήρως την έκρηξη.

Η επιχείρηση, συνοψίζει το πόρισμα, διαθέτει ασφάλιση έναντι πυρός ωστόσο δεν εντοπίστηκαν συστήματα καταιονισμού ύδατος στο χώρο των υπέργειων δεξαμενών.

Από καιρό η οσμή του υγραερίου

Επιπλέον, επισημαίνεται ότι πολλαπλές αναφορές εργαζομένων περιγράφουν πως προ πολλού γινόταν αντιληπτή οσμή που παρέπεμπε σε αυτή του υγραερίου, χωρίς να ληφθούν ουσιαστικά μέτρα για την αποκατάστασή της.

Ενδεικτικά, από την πλειονότητα των εργαζομένων που απασχολούνταν στο κτίριο 2/ πτέρυγα Β, προκύπτει ότι κατά το τελευταίο χρονικό διάστημα πριν το συμβάν υπήρχε επανειλημμένη και παροδική αντίληψη της οσμής.

Η εν λόγω οσμή είχε ειδικότερα γίνει αντιληπτή ήδη πριν την εορταστική περίοδο των Χριστουγέννων ή και μήνες πριν το συμβάν, δεν ήταν συνεχής, αλλά εμφανιζόταν κατά διαστήματα.

Είχε αναφερθεί σε υπευθύνους βάρδιας και είχαν ενημερωθεί οι προϊστάμενοι, ωστόσο, σύμφωνα με τις μαρτυρίες, η οσμή εξακολουθούσε να γίνεται αντιληπτή, χωρίς να προκύπτει ότι αποκαταστάθηκε οριστικά ή ότι ελήφθησαν μέτρα που να εξάλειψαν το φαινόμενο.

Επιπλέον, υπήρχαν ενίοτε ισχυρισμοί από στελέχη της διοίκησης του εργοστασίου πως η οσμή προέρχεται από αλλού και δεν πρόκειται για υγραέριο ή κάτι παρεμφερές.

Η ηλεκτροβάνα που θα μπορούσε να αποτρέψει την έκρηξη

Σημαντικό στοιχείο αποτελεί και η ηλεκτροβάνα διακοπής αερίου, η οποία βρέθηκε αποσυνδεδεμένη και δεν μπορούσε να λειτουργήσει σε περίπτωση διαρροής.

Ο ρόλος της είναι να διακόπτει την παροχή του αερίου προς τις καταναλώσεις όταν πάρει εντολή από τους ανιχνευτές για διαρροή.Αυτό σημαίνει ότι ακόμη και αν υπήρχαν ανιχνευτές αερίου στο κτίριο, η διακοπή παροχής δεν θα ήταν δυνατή.

Αναλυτικά το πόρισμα της Πυροσβεστικής