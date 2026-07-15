Προφυλακιστέος και ο 24χρονος για τη δολοφονική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα

Τον δρόμο για τη φυλακή πήρε και ο 24χρονος, ο τρίτος από τους τρεις συλληφθέντες που κατηγορούνται για τη φονική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας της Αφροδίτης Νέστορα, τα ξημερώματα της 1ης Ιουλίου, από την οποία έχασε τη ζωή της η μητέρα της, Βάγια Νέστορα.

Μετά την ολοκλήρωση της απολογίας του, ανακρίτρια και εισαγγελέας αποφάσισαν ομόφωνα την προσωρινή κράτησή του. Έτσι, και οι τρεις κατηγορούμενοι στην υπόθεση έχουν πλέον κριθεί προφυλακιστέοι, καθώς είχαν προηγηθεί οι αποφάσεις για τον 29χρονο και την 26χρονη συγκατηγορούμενούς του.

Η απολογία του 24χρονου διήρκεσε περίπου μία ώρα. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, κατέθεσε απολογητικό υπόμνημα και στη συνέχεια απάντησε στις ερωτήσεις της ανακρίτριας. Αντιμετωπίζει βαριές κατηγορίες που αφορούν συμμετοχή σε τρομοκρατική οργάνωση, ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, τετελεσμένη και σε απόπειρα, έκρηξη, εμπρησμό, καθώς και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων για κατοχή εκρηκτικών.

Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο 24χρονος υποστήριξε ότι είχε δώσει τα κλειδιά του σπιτιού των παππούδων του σε συνομήλικό του φίλο, περιγράφοντας τον τρόπο με τον οποίο έγινε η παράδοσή τους. Ανέφερε ότι δεν γνώριζε πώς τα κλειδιά κατέληξαν στα χέρια του 29χρονου και της 26χρονης, ενώ ισχυρίστηκε ότι η τελευταία φορά που επισκέφθηκε το εγκαταλελειμμένο σπίτι ήταν στις 26 Ιουνίου και έκτοτε δεν επέστρεψε.

Παράλληλα, αρνήθηκε ότι γνώριζε πως το συγκεκριμένο σπίτι χρησιμοποιήθηκε ως ορμητήριο και καταφύγιο των δύο συγκατηγορουμένων του πριν και μετά τη φονική έκρηξη.

Όπως ανέφερε, πληροφορήθηκε το περιστατικό από τα μέσα ενημέρωσης και μόνο τότε έμαθε ότι το σπίτι συνδεόταν με την υπόθεση, την ίδια ημέρα που συνελήφθη και πραγματοποιήθηκε έρευνα στην κατοικία του. Δήλωσε ακόμη ότι δεν γνωρίζει προσωπικά τον 29χρονο και την 26χρονη, αν και, όπως είπε, γνωρίζει άτομα που κινούνται στον χώρο της εξωκοινοβουλευτικής Αριστεράς και του αντιεξουσιαστικού χώρου μέσω των σπουδών του στο Τμήμα Φυσικής. Σύμφωνα με τους συνηγόρους του, δεν είχε μέχρι σήμερα ενεργό δράση ούτε είχε προσαχθεί στο παρελθόν.