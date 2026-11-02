Προεκλογικό σύνθημα απο Μητσοτάκη σε Υπουργικό Συμβούλιο και Εκτελεστική Γραμματεία ΝΔ

Του Βαγγέλη Πλάκα

Η ατζέντα των εκκρεμοτήτων του κυβερνητικού έργου ως τις εκλογές της άνοιξης βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου, που συνεδριάζει στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

Ο πρωθυπουργός σημείωσε πως δεν πρέπει να πέσουν οι ρυθμοί του κυβερνητικού έργου δεδομένου ότι πλησιάζουν οι εκλογές προσθέτοντας πως το έργο είναι το διαβατήριο αξιοπιστίας της.

Μεταξύ των προτεραιοτήτων της κυβέρνησης, είναι:

-Οικονομία: εφαρμογή φορολογικών παρεμβάσεων ΔΕΘ και νέες ρυθμίσεις που ενισχύουν μεγάλα αναπτυξιακά έργα, ιδίως στην μεταποίηση,

-Υποδομές: Flyover της Θεσσαλονίκης και παράδοση ακόμη 25 χιλιομέτρων του ΒΟΑΚ στην Κρήτη,

-Εργασία: νέα αύξηση κατώτατου μισθού, ώστε να φτάσει τα 1.000 ευρώ στις αρχές του ’28 – επέκταση Ψηφιακής Κάρτας και προστασία εργαζομένων σε ψηφιακές πλατφόρμες,

-Στέγη: επιτάχυνση προγράμματος «Ανακαινίζω-Νοικιάζω», κοινωνικής αντιπαροχής και ανέγερσης κατοικιών σε ανενεργά στρατόπεδα,

-Υγεία: ενίσχυση πρόληψης και συμβούλου υγείας,

-Παιδεία: προετοιμασία για Εθνικό Απολυτήριο και ολοκλήρωση ανακαινίσεων ακόμη 500 σχολείων – παράδοση δύο φοιτητικών εστιών – σε Πάντειο και Τρίπολη,

-Κράτος: αναβάθμιση της «Διαύγειας» και πλήρης σύνδεση Πολεοδομιών με Κτηματολόγιο – επιστράτευση Τεχνολογίας σε διαχείριση δικαστικών υποθέσεων και σε ελέγχους δόμησης,

-Πολιτική Προστασία, Προστασία Πολίτη: βελτίωση «112» και επιτήρηση κυκλοφορίας στους δρόμους – λειτουργεία νέων Γραφείων κατά της Οικογενειακής Βίας.

-Ολοκλήρωση θαλάσσιων πάρκων, Πολεοδομικού Σχεδιασμού και έργων για τη λειψυδρία.

-Άμυνα: μετά τη δεύτερη φρεγάτα «Νέαρχος», παραλαβή ακόμη 7 ελικοπτέρων Romeo, και παραγωγή ελληνικών drones.

Το απόγευμα, πάλι με προεκλογική ατζέντα, θα συνεδριάζει υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη, η Εκτελεστική Γραμματεία της Νέας Δημοκρατίας. Στη συνεδρίαση ο πρωθυπουργός αναμένεται να δώσει οδηγίες και να θέσει τη Νέα Δημοκρατία σε κατάσταση ετοιμότητας για τις εκλογές του 2027.

Θα παρουσιαστεί επίσης πρόγραμμα περιοδειών σε όλη τη χώρα που καταρτίζουν ο γραμματέας του κόμματος Κωνσταντίνος Κυρανάκης, ο γραμματέας Οργανωτικού Στέλιος Κονταδάκης, ο διευθυντής της ΝΔ Γιάννης Σμυρλής και ο σύμβουλος του πρωθυπουργού Θανάσης Νέζης.

Στη ΝΔ, μετά και την ανακοίνωση τεσσάρων νέων αναπληρωτών εκπροσώπων που προέρχονται απο τη νέα γενιά του κόμματος, θα ακολουθήσει ανανέωση στη στελέχωση των κομματικών γραμματειών ενώ έμφαση θα δοθεί και στη συμμετοχή ανθρώπων της νέας γενιάς στα ψηφοδέλτια.

Η σύνθεση της νέας Εκτελεστικής Γραμματείας της ΝΔ είναι: Κυριάκος Μητσοτάκης, Κωστής Χατζηδάκης, Άδωνις Γεωργιάδης, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, Μάξιμος Χαρακόπουλος, Ιωάννης Σμυρλής, Ορφέας Γεωργίου, Μαρία-Αλεξάνδρα Κεφάλα, Δημήτριος Καιρίδης, Αθανάσιος Παπαθανάσης, Σταύρος Παπασωτηρίου, Ασημίνα Σκόνδρα, Παναγιώτης Παλπάνας, Χριστίνα Πατρικάκου, Γεώργιος Τσακούμης, Κωνσταντίνος Τσιαγκλιώτης.