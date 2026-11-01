Προεκλογική ανανέωση στη Νέα Δημοκρατία

Του Βαγγέλη Πλάκα

Τέσσερις νέους αναπληρωτές εκπροσώπους ανακοίνωσε προ ημερών η Νέα Δημοκρατία, ενισχύοντας την επικοινωνιακή της ομάδα ενόψει των εκλογών. Κοινό χαρακτηριστικό και των τεσσάρων (των Πορφυλένιας Κανελλοπούλου, Πώλας Δαμιανού, Χρήστου Λαγκαδιανού και Οδυσσέα Νασιμπιάν) είναι πως πρόκειται για νέα και φρέσκα πρόσωπα που προέρχονται απο τις τάξεις της νεολαίας του κόμματος.

Η επιδίωξη της Πειραιώς είναι προφανής: να ενισχυθεί και ανανεωθεί η ομάδα των στελεχών που δίνει την πολιτική μάχη στα Μέσα Ενημέρωσης αλλά και στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης και να εστιάσει στην κατεύθυνση του πολιτικού της μηνύματος στη νέα γενιά, μια ηλικιακή ομάδα που χρειάζεται αναμφίβολα ενίσχυση.

H ανανέωση του κομματικού μηχανισμού της ΝΔ θα συνεχιστεί με αλλαγές που προωθεί ο γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής Κωνσταντίνος Κυρανάκη και στους επικεφαλής των γραμματειών ενώ επιδίωξη είναι να βρεθούν και νέα πρόσωπα για τη στελέχωση των γαλάζιων ψηφοδελτίων. Τη Δευτέρα μάλιστα θα συνεδριάσει στην Πειραιώς, υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, η Εκτελεστική Γραμματεία του κόμματος με προεκλογική ατζέντα.

Η περιφέρεια

Oι τέσσερις αναπληρωτές εκπρόσωποι δεν θα εστιάσουν μόνο στη νέα γενιά αλλά και στα περιφερειακά ΜΜΕ. Τα δημοσκοπικά ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας στην περιφέρεια είναι χαμηλότερα συγκριτικά με αυτά στο πολεοδομικό συγκρότημα Αθηνών και για αυτό στη στρατηγική του κυβερνώντος κόμματος βασικός στόχος είναι η “εξόρμηση στην περιφέρεια”. Ενδεικτικό η προ ημερών διήμερη περιοδεία στην Ήπειρο, παρουσία του αντιπροέδρου της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη, ενώ θα ακολουθήσουν και

άλλες με επόμενο σταθμό τη Θεσσαλία, που επίσης λόγω Daniel και αγροτικού, συμπεριλαμβάνεται στις

“κόκκινες” περιοχές για τη Νέα Δημοκρατία.

Ομοίως και η Κεντρική Μακεδονία και ειδικότερα η Θεσσαλονίκη, που ο πρωθυπουργός δήλωσε στη ΔΕΘ πως η άνοδος των ποσοστών του κόμματος αποτελεί προσωπικό του στοίχημα. Για αυτό και οι τακτικές του επισκέψεις με τελευταία την διήμερη παρουσία του με αφορμή την στρατιωτική παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου. “Η προσοχή αυτής της κυβέρνησης είναι στραμμένη στη Θεσσαλονίκη, είναι

στραμμένη στη Μακεδονία”, είπε ο κ. Μητσοτάκης χαρακτηριστικά στο χαιρετισμό του στην τελετή απόδοσης του έργου του νέου φωτισμού του Λευκού Πύργου.

Και βέβαια μέσα σε λίγες εβδομάδες, ο πρωθυπουργός έχει κάνει περιοδείες σε άλλους τρεις νομούς της Κεντρικής Μακεδονίας, στους οποίους παρατηρούνται διαρροές προς τα δεξιά: Πιερία, Χαλκιδική και Κιλκίς.

(Δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα “Πολιτική”, 31-10-2026)