Προειδοποίηση Νετανιάχου: Οι εχθροί να σχεδιάζουν επίθεση κατά του Ισραήλ πριν από τις εκλογές

Με λιγότερο από ένα μήνα να απομένει για τις εκλογές το Ισραήλ ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου απηύθυνε νέα προειδοποίηση αποκαλύπτοντας ότι υπάρχουν ενδείξεις πως «εχθροί» της χώρας ενδέχεται να επιχειρήσουν επίθεση πριν από αυτές.

«Έχουμε ενδείξεις ότι, ενόψει των εκλογών, οι εχθροί μας θα προσπαθήσουν να μας επιτεθούν», ανέφερε σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στην αεροπορική βάση Τελ Νοφ.

«Γι’ αυτό, από εδώ, από τη βάση της Πολεμικής Αεροπορίας, από το μακρύ χέρι του Ισραήλ, σας στέλνω ένα μήνυμα: Μην τα βάζετε μαζί μας, ούτε τώρα ούτε ποτέ. Το μακρύ μας χέρι θα σας φτάσει οπουδήποτε και οποτεδήποτε», πρόσθεσε στο μήνυμά του στα εβραϊκά.

Η προειδοποίηση από τον Ισραηλινό πρωθυπουργό ήρθε ενώ όλες οι μέχρι τώρα δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι δεν καταφέρνει να εξασφαλίσει την απόλυτη πλειοψηφία στις κάλπες της 27ης Οκτωβρίου.

O συνασπισμός υπό την ηγεσία του Μπενιαμίν Νετανιάχου και εκείνος της αντιπολίτευσης ισοβαθμούν στις 52 έδρες το καθένα, σύμφωνα με την τελευταία δημοσκόπηση για τις ισραηλινές εκλογές από το δίκτυο Kan News, η οποία δημοσιεύτηκε το βράδυ της Κυριακής (27/9). Το κόμμα Yashar, υπό την ηγεσία του Γκάντι Άιζενκοτ, παραμένει το μεγαλύτερο κόμμα.

Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση, το Yashar έχει χάσει μία έδρα σε σχέση με την προηγούμενη μέτρηση, φτάνοντας τις 23 έδρες. Παράλληλα, το κόμμα Λικούντ του Πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου κέρδισε μία έδρα, ανεβαίνοντας στις 21 έδρες.

Το κόμμα B’Yachad, υπό την ηγεσία του Ναφτάλι Μπένετ, συγκεντρώνει ποσοστό που αντιστοιχεί σε 11 έδρες, καθιστώντας το το τρίτο μεγαλύτερο κόμμα σύμφωνα με τη δημοσκόπηση του Kan. Ωστόσο, συνεχίζει να χάνει έδρες σε κάθε διαδοχική μέτρηση. Οι «Δημοκρατικοί» του Γιαΐρ Γκολάν και το Yisrael Beytenu του Αβίγκντορ Λίμπερμαν κέρδισαν από μία έδρα, φτάνοντας συνολικά τις εννέα έδρες το καθένα.

Προτιμούν για πρωθυπουργό τον Νετανιάχου

Το δίκτυο Kan διαπίστωσε επίσης ότι, στο ερώτημα ποιον προτιμούν για επόμενο πρωθυπουργό μεταξύ του Άιζενκοτ και του Νετανιάχου, το 39% τάσσεται υπέρ του Νετανιάχου, έναντι 38% που προτιμά τον Άιζενκοτ. Αντιθέτως, στη σύγκριση με τον Μπένετ, το 42% προτιμά τον Νετανιάχου, ενώ το 33% προτιμά τον Μπένετ.

Στο βόρειο Ισραήλ, η θέση του Νετανιάχου ενισχύεται, ωστόσο ο δυνητικός κυβερνητικός του συνασπισμός αποδυναμώνεται. Οι ψηφοφόροι του Βορρά θα έδιναν στο Λικούντ 24 έδρες, ενώ το κόμμα Yashar θα λάμβανε μόλις 20.