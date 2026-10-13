Προειδοποίηση Νετανιάχου για τις εκλογές στο Ισραήλ: Οι εχθροί μας σκέφτονται να μας δοκιμάσουν

Μόλις δύο εβδομάδες πριν από τις εκλογές στο Ισραήλ, ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου επισκέφθηκε την Τρίτη τον φράχτη ασφαλείας που χωρίζει το Ισραήλ από τη Δυτική Όχθη, προειδοποιώντας εκ νέου για το ενδεχόμενο οι δυνάμεις ασφαλείας της Παλαιστινιακής Αρχής να στρέψουν τα όπλα τους εναντίον ισραηλινών στόχων.

Σύμφωνα με το ynet, ο Νετανιάχου ανέφερε ότι υπάρχουν προειδοποιήσεις για απειλές ασφαλείας στην περιοχή, αφήνοντας να εννοηθεί ότι οι αντίπαλοι του Ισραήλ ενδέχεται να επιχειρήσουν να αναλάβουν δράση ενόψει των εκλογών της 27ης Οκτωβρίου.

«Οι εχθροί μας σκέφτονται να μας δοκιμάσουν αυτές τις ημέρες πριν από τις εκλογές», δήλωσε, προσθέτοντας: «Τους προειδοποιώ ότι είμαστε προετοιμασμένοι για κάθε σενάριο, συμπεριλαμβανομένου αυτού που είναι γνωστό ως “στροφή των όπλων εναντίον μας”».

Ανησυχία για τη Δυτική Όχθη

Το ενδεχόμενο οι παλαιστινιακές δυνάμεις ασφαλείας να χρησιμοποιήσουν τα όπλα τους εναντίον του Ισραήλ απασχολεί ολοένα περισσότερο τις ισραηλινές πολιτικές και στρατιωτικές αρχές τον τελευταίο ενάμιση μήνα.

Το ζήτημα είχε τεθεί αρχικά κατά τη διάρκεια ενημέρωσης στην Κεντρική Διοίκηση του ισραηλινού στρατού, όταν ο Νετανιάχου ρώτησε τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου, αντιστράτηγο Εγιάλ Ζαμίρ, τι θα συνέβαινε εάν οι παλαιστινιακές δυνάμεις ασφαλείας έστρεφαν τα όπλα τους εναντίον του Ισραήλ.

Εκείνη την περίοδο, στρατιωτικοί αξιωματούχοι είχαν προειδοποιήσει ότι η κατάσταση στη Δυτική Όχθη «ξεφεύγει από τον έλεγχο», εξαιτίας της αυξανόμενης βίας από εξτρεμιστές Ισραηλινούς εποίκους.

Ο ισραηλινός στρατός είχε διευκρινίσει ότι το συγκεκριμένο σενάριο περιλαμβάνεται ήδη στις στρατιωτικές ασκήσεις, ωστόσο δεν υπάρχουν πληροφορίες των υπηρεσιών πληροφοριών που να υποδεικνύουν πραγματικό παλαιστινιακό σχέδιο για την υλοποίησή του.

«Θα αντιμετωπίσετε δύναμη που δεν έχετε φανταστεί»

Ο Νετανιάχου πραγματοποίησε την επίσκεψη συνοδευόμενος από τον υπουργό Άμυνας Ισραέλ Κατς και ανώτατους αξιωματούχους ασφαλείας.

Σύμφωνα με το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού, ενημερώθηκε για επιχειρήσεις προστασίας ισραηλινών κοινοτήτων, συλλήψεις υπόπτων για τρομοκρατία και κατασχέσεις όπλων.

Μιλώντας κοντά στην Τουλκαρέμ, προειδοποίησε: «Δεν θα συμβούλευα τους εχθρούς μας να μας δοκιμάσουν. Θα αντιμετωπίσετε εδώ ένα επίπεδο ισχύος που δεν έχετε φανταστεί ποτέ».

Παρά τις προειδοποιήσεις του, ο ισραηλινός στρατός επισημαίνει ότι δεν διαθέτει στοιχεία που να υποδεικνύουν επικείμενη επίθεση από τις δυνάμεις ασφαλείας της Παλαιστινιακής Αρχής, αν και συνεχίζει να προετοιμάζεται για το πλέον ακραίο σενάριο.