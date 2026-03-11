Προειδοποίηση ισραηλινού ΥΠΕΞ σε Μοτζτάμπα Χαμενεΐ: Τα καθεστώτα από χαρτόνι καταρρέουν

Ξεκάθαρο μήνυμα προς τον νέο Ανώτατο Ηγέτη του Ιράν , Μοτζτάμπα Χαμενεΐ έστειλε με ανάρτησή του στο Χ το Ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών.

«Μπορείς να τρέξεις, μπορείς να κρυφτείς αλλά τα καθεστώτα από χαρτόνι καταρρέουν», αναφέρει.

Από την πλευρά του ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων, Αντιστράτηγος Εγιάλ Ζαμίρ, ανέφερε ότι «χιλιάδες» Ιρανοί στρατιώτες και διοικητές έχουν σκοτωθεί σε ισραηλινές επιθέσεις στο Ιράν, προειδοποιώντας ότι «κανείς δεν είναι άτρωτος».

«Βρισκόμαστε σε μια εκστρατεία που βαθαίνει τη ζημιά στο ιρανικό καθεστώς και τα θεμέλιά του και απομακρύνει την απειλή με την πάροδο του χρόνου. Μέχρι στιγμής, έχουμε εξαλείψει πολλές χιλιάδες στρατιώτες του καθεστώτος και τους διοικητές του», δήλωσε ο Ζαμίρ σε πιλότους κατά τη διάρκεια επίσκεψης στην αεροπορική βάση Τελ Νοφ.