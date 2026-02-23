Προειδοποίηση Ιράν: Πράξη επιθετικότητας οποιοδήποτε πλήγμα προς το έδαφός μας

Οποιαδήποτε επίθεση στο έδαφός μας, συμπεριλαμβανομένων περιορισμένων επιθέσεων, θα τη θεωρήσουμε πράξη επιθετικότητας, όπως προειδοποίησε σήμερα το Ιράν, σε μια περίοδο που η Ουάσινγκτον αυξάνει την στρατιωτική της πίεση κατά της Τεχεράνης.

Την Παρασκευή, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι εξετάζει το ενδεχόμενο μιας περιορισμένης στρατιωτικής επίθεσης κατά του Ιράν, αν η Τεχεράνη δεν καταλήξει γρήγορα σε συμφωνία με τις ΗΠΑ.

Απαντώντας σήμερα σε αυτή τη δήλωση ο Εσμαΐλ Μπαγαΐ, σε συνέντευξη Τύπου στην Τεχεράνη, τόνισε ότι «όσον αφορά το πρώτο ερώτημα σχετικά με ένα περιορισμένο πλήγμα, δεν υπάρχει περιορισμένο πλήγμα». Μια πράξη επιθετικότητας θα θεωρηθεί πράξη επιθετικότητας. Τελεία και παύλα».

NYT: Ο Τραμπ εξετάζει στοχευμένο πλήγμα στο Ιράν και έπειτα μεγαλύτερη επίθεση

Στο μεταξύ, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει ενημερώσει συμβούλους του ότι, εάν η διπλωματία ή ακόμη και ένα αρχικό στοχευμένο αμερικανικό πλήγμα δεν οδηγήσει το Ιράν να υποχωρήσει στις απαιτήσεις του να εγκαταλείψει το πυρηνικό του πρόγραμμα, θα εξετάσει τους επόμενους μήνες μια πολύ ευρύτερη επίθεση με στόχο την απομάκρυνση της ηγεσίας της χώρας από την εξουσία, σύμφωνα με πρόσωπα που επικαλούνται οι New York Times.

Διαπραγματευτές από τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν πρόκειται να συναντηθούν στη Γενεύη την Πέμπτη, για συνομιλίες που φαίνεται να αποτελούν την ύστατη προσπάθεια αποφυγής μιας στρατιωτικής σύγκρουσης. Ωστόσο, ο Τραμπ σταθμίζει τις επιλογές που έχει για αμερικανική δράση σε περίπτωση αποτυχίας των διαπραγματεύσεων.

Αν και δεν έχουν ληφθεί οριστικές αποφάσεις, σύμφωνα με συμβούλους, ο Τραμπ φέρεται να κλίνει προς τη διενέργεια ενός αρχικού πλήγματος τις επόμενες ημέρες, με στόχο να καταστήσει σαφές στην ιρανική ηγεσία ότι θα πρέπει να συμφωνήσει στην οριστική εγκατάλειψη κάθε δυνατότητας παραγωγής πυρηνικού όπλου.

Στους πιθανούς στόχους περιλαμβάνονται τα κεντρικά γραφεία των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης, πυρηνικές εγκαταστάσεις της χώρας, καθώς και το πρόγραμμα βαλλιστικών πυραύλων.

Εάν τα βήματα αυτά δεν πείσουν την Τεχεράνη να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις του, ο Τραμπ φέρεται να δήλωσε σε συμβούλους ότι θα διατηρήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο στρατιωτικής επίθεσης αργότερα εντός του έτους, με στόχο την ανατροπή του ανώτατου ηγέτη Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ.