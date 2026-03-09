Προειδοποίηση Ερντογάν σε Τεχεράνη μετά την αναχαίτιση ιρανικού πυραύλου

Την προειδοποίηση προς το Ιράν να μην προχωρήσει σε άλες προκληκτικές ενέργειες κατά της Τουρκίας, απηύθυνε ο Τούρκος πρόεδρος Ερντογάν , μετά την αναχαίτιση ιρανικού πυραύλου στον τουρκικό εναέριο χώρο.

«Παρά τις σαφείς προειδοποιήσεις μας, εξακολουθούν να λαμβάνονται εξαιρετικά ακατάλληλες και προκλητικές ενέργειες, θέτοντας σε κίνδυνο τη φιλία της Τουρκίας» με το Ιράν, δήλωσε ο Ερντογάν.

Τα αντιαεροπορικά συστήματα του ΝΑΤΟ στην ανατολική Μεσόγειο κατέρριψαν δεύτερο βαλλιστικό πύραυλο που εκτοξεύθηκε από το Ιράν και εισήλθε στον τουρκικό εναέριο χώρο, ανακοίνωσε το τουρκικό υπουργείο Άμυνας. Θραύσματα του πυραύλου κατέπεσαν σε αγρούς του Γκαζιαντέπ, τόνισε το υπουργείο.

Την προηγούμενη εβδομάδα ένας άλλος πύραυλος που είχε εκτοξευθεί από το Ιράν και κατευθυνόταν προς τον τουρκικό εναέριο χώρο, αναχαιτίσθηκε από τα αμυντικά συστήματα του ΝΑΤΟ που σταθμεύουν στην ανατολική Μεσόγειο.