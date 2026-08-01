Προειδοποίηση ασφαλείας για τους Αμερικανούς πολίτες εξέδωσε η πρεσβεία των ΗΠΑ στο Ισραήλ

Η Πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ιερουσαλήμ εξέδωσε μια νέα προειδοποίηση ασφαλείας προς τους Αμερικανούς πολίτες που βρίσκονται στο Ισραήλ, καλώντας τους να παραμείνουν σε αυξημένη επαγρύπνηση λόγω των εξελίξεων στην κατάσταση ασφαλείας.

Συγκεκριμένα, αναφέρει ότι «λόγω των αυξημένων εντάσεων στη Μέση Ανατολή, το περιβάλλον ασφαλείας παραμένει περίπλοκο με πιθανότητα απρόβλεπτης κλιμάκωσης».

«Οι Αμερικανοί που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στη Μέση Ανατολή θα πρέπει να επιδεικνύουν προσοχή και αυξημένη επαγρύπνηση και θα πρέπει να είναι προετοιμασμένοι για ακυρώσεις πτήσεων, περιοδικά κλεισίματα εναέριου χώρου και πιθανές διαταραχές στα ταξίδια. Ορισμένες αεροπορικές εταιρείες στην περιοχή έχουν αναβάλει την επανέναρξη προηγούμενων δρομολογίων πτήσεων και άλλες έχουν ακυρώσει ορισμένα δρομολόγια».

(AP Photo/Ohad Zwigenberg)

«Οι Αμερικανοί στην περιοχή θα πρέπει να εξετάσουν το ενδεχόμενο αναχώρησης ή να είναι προετοιμασμένοι να αναχωρήσουν σε περίπτωση κλιμάκωσης. Οι Αμερικανοί εκτός Μέσης Ανατολής θα πρέπει να επανεξετάσουν σοβαρά τα ταξίδια προς και μέσω της περιοχής. Όσοι ταξιδεύουν προς ή από την περιοχή θα πρέπει να παρακολουθούν τις πληροφορίες σχετικά με τις λειτουργίες των αεροδρομίων και των αεροπορικών εταιρειών. Διπλωματικές εγκαταστάσεις των ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένων και εκτός Μέσης Ανατολής, έχουν γίνει στόχοι. Το Ιράν και ομάδες που υποστηρίζουν το Ιράν ενδέχεται να στοχεύσουν άλλα αμερικανικά συμφέροντα στο εξωτερικό ή σε τοποθεσίες που συνδέονται με τις Ηνωμένες Πολιτείες και τους Αμερικανούς σε όλο τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένων αμερικανικών επιχειρήσεων και άλλων ιδρυμάτων».

«Η κατάσταση στη Μέση Ανατολή παραμένει ρευστή. Το ιρανικό καθεστώς είναι απρόβλεπτο, όπως φαίνεται από τις πρόσφατες αποφάσεις του να επιτεθεί σε περιοχές της περιοχής χωρίς προειδοποίηση ή προκλήσεις, καθώς και να επεκτείνει τις επιθέσεις σε περιοχές που δεν είχαν στοχοποιηθεί προηγουμένως (όπως η Αίγυπτος). Οι Αμερικανοί θα πρέπει να παραμείνουν σε εγρήγορση, καθώς το γεγονός ότι τα συμφέροντα ή οι επιχειρήσεις των ΗΠΑ δεν έχουν δεχθεί επίθεση σε μια χώρα στο παρελθόν δεν διασφαλίζει την ασφάλειά τους», καταλήγει η ανακοίνωση.

Security Alert: U.S. Embassy Jerusalem – August 1, 2026 Due to heightened tensions in the Middle East, the security environment remains complex with the potential for unforeseen escalation. Americans currently in the Middle East should exercise caution and heightened vigilance… pic.twitter.com/lTAMRS9yKv — U.S. Embassy Jerusalem (@usembassyjlm) August 1, 2026

Στις 27 Φεβρουαρίου 2026, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ ενέκρινε την αποχώρηση του μη απαραίτητων στελεχών και μελών των οικογενειών του προσωπικού της διπλωματικής αποστολής των ΗΠΑ στο Ισραήλ λόγω κινδύνων για την ασφάλεια.