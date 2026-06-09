Προειδοποίηση από το Ιράν: «Αν δούμε άλλη σημαία ή ακουστούν συνθήματα στο Μουντιάλ, θα διακόψουμε τον αγώνα»

Η εθνική ομάδα ποδοσφαίρου του Ιράν, της οποίας η βάση προετοιμασίας για το Μουντιάλ 2026 βρίσκεται στο Μεξικό, θα ταξιδέψει στις Ηνωμένες Πολιτείεςτην παραμονή του πρώτου αγώνα της απέναντι στη Νέα Ζηλανδία, ο οποίος είναι προγραμματισμένος για τις 15 Ιουνίου, όπως ανακοίνωσε την Τρίτη (9/6) ο εκπρόσωπος της ιρανικής ομοσπονδίας.

«Η αποστολή της ομάδας θα μεταβεί στις ΗΠΑ με ναυλωμένη πτήση. Η ομάδα θα μετακινηθεί στην πόλη διεξαγωγής (Λος Άντζελες) μία ημέρα πριν από τον αγώνα με τη Νέα Ζηλανδία και για τους δύο επόμενους αγώνες θα βρισκόμαστε εκεί δύο ημέρες πριν από τη σέντρα», δήλωσε ο εκπρόσωπος της ιρανικής ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας,Μεχντί Αλαβί, όπως μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Isna.

Σε ό,τι αφορά τη διεξαγωγή των αγώνων, ο υπουργός Αθλητισμού του Ιράν, Αχμάντ Ντογιαμαλί, απηύθυνε προειδοποίηση προς τους διοργανωτές. «Εάν στα γήπεδα όπου αγωνιζόμαστε δούμε σημαία ή σύμβολο άλλο από εκείνο της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν ή αν ακουστούν συνθήματα που δεν συνάδουν με τους κανονισμούς, ο υπεύθυνος της ομάδας θα έχει την υποχρέωση να διακόψει τον αγώνα», δήλωσε, σύμφωνα με το πρακτορείο Irna.

Και πρόσθεσε ότι «θα εναπόκειται στους διοργανωτές να αποκαταστήσουν την κατάσταση».

Μετά από μια περίοδο αβεβαιότητας σχετικά με τη συμμετοχή τους στο πλαίσιο του πολέμου στη Μέση Ανατολή, οι παίκτες τελικά εξασφάλισαν τις βίζες τους, σε αντίθεση με μέρος του τεχνικού επιτελείου. Έφτασαν την Κυριακή (7/6) στη βάση προετοιμασίας τους στην Τιχουάνα του Μεξικού, η οποία συνδιοργανώνει το Μουντιάλ με τις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Καναδά.

Το Ιράν πρέπει να δώσει τα τρία πρώτα παιχνίδια του στις ΗΠΑ: στις 15 Ιουνίου απέναντι στη Νέα Ζηλανδία στο Λος Άντζελες, στις 21 Ιουνίου απέναντι στο Βέλγιο στην ίδια πόλη της Καλιφόρνιας και στις 26 Ιουνίου απέναντι στην Αίγυπτο στο Σιάτλ.